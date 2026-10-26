На дне Каховского водохранилища нашли интересную находку XVIII века (видео)

Археологи подняли кованый корабельный якорь, а возраст другой находки – деревянной лодки – предварительно оценивают по меньшей мере в 500 лет

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Археологи исследуют дно Днепра возле Хортицы после обмеления Каховского водохранилища из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году. Они нашли железный корабельный якорь и фрагмент лодки-долбанки.

Якорь предварительно датировали XVIII веком и подняли из воды. О работе экспедиции рассказали в видео на канале RID.

Кованый якорь пополнит коллекцию из около сотни находок

Найденный якорь – кованый, железный, четырехрогий. Перед подъемом участники экспедиции измерили его и подготовили чертеж, чтобы зафиксировать расположение на дне. Во время первичного размывания рядом нашли фрагмент керамической посуды. Он лежал в нетронутом плотном слое, который формировался длительное время. Исследователи предполагают, что этот обломок может быть связан с якорем.

"Мы его датировали XVIII веком по всем внешним характеристикам", — пояснил исследователь Андрей.

По размерам якоря Андрей предполагает, что тот принадлежал судну длиной около 20-30 метров. Находка пополнит коллекцию, в которой уже около 100 якорей. Основную часть собрал Валерий Нефедов, а поднял Дмитрий Кабалия. За последние четыре года коллекция пополнилась примерно пятью якорями этого периода. Поднятый предмет сначала доставят во временный лагерь, а затем – на реставрацию и экспонирование.

Со дна Днепра подняли кованый якорь 18 века. Фото: Скриншот видео

Лодке-долбанке не менее 500 лет

Еще одна находка экспедиции – фрагмент лодки-долбанка. Его возраст предварительно определяют по состоянию древесины и геометрии. Лодка сохранилась не полностью, но уцелевшая часть позволяет проследить ее форму и реконструировать общий вид.

"Датировать ее очень трудно на сегодня, но первично по качеству древесины и геометрии мы ее определяем не моложе 500 лет", — рассказал исследователь Андрей.

Экспедиция планирует приподнять фрагмент для дальнейшего изучения. Большое количество находок, связанных с судоходством, Андрей объясняет расположением Хортицы. У острова останавливались те, кто плыл по Днепру, чтобы отдохнуть перед прохождением порогов или после него. Здесь находят достопримечательности разных эпох.

После обмеления якорь оказался на глубине до трех метров

Раньше участок, где работали археологи, лежал на глубине около 8–9 метров, теперь – до трех. Из-за снижения уровня воды добраться до находки стало легче, а исследователи смогли увидеть ее положение в природном русле Днепра. Для подъема команда использовала бочку в качестве подъемного механизма. Водолазы закрепили ее у якоря, оторвали находку от дна и переместили на берег.

Участники экспедиции также рассказали о древней барке, обнаруженной на противоположном берегу в 2023 году после разрушения Каховского водохранилища. Ее корпус преимущественно собран на деревянных соединениях, железа использовали минимум. Щели между досками уплотняли мхом, что удерживался планкой, закрепленной железными скобами. Исследователи сравнивают эту конструкцию с хранящимся в музее байдаком.

"Именно такую конструкцию мы наблюдаем еще при Киевской Руси. Мы находим именно такие железные скобы, которые держали мох в корабельных соединениях", — пояснил участник экспедиции.

Как рассказывал Телеграф, первобытный Большой Луг, существовавший на месте бывшего Каховского водохранилища, уже никогда не восстановится. После подрыва россиянами Каховской ГЭС на территориях, откуда ушла вода, формируется тополево-ивный лес.