Укр

Взрывы в Киеве и не только: что известно о ночной атаке по Украине после путинского "перемирия"

Автор
Анастасия Мокрик
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После конца "перемирия Путина" Украину атаковали "шахеды" Новость обновлена 11 мая 2025, 07:15
После конца "перемирия Путина" Украину атаковали "шахеды". Фото Коллаж "Телеграфа"

Угроза была для ряда областей

После полуночи 11 мая, когда закончилось "трехдневное перемирие Путина", Россия атаковала Украину дронами. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких областях нашей страны.

В Воздушных силах Украины сообщали, что первой была угроза вражеских БПЛА для Запорожской области. Затем для Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В 03:48 было заявлено, что несколько групп ударных БПЛА зафиксированы в Сумской, Черниговской областях (курс западный). В то же время дроны летели в восточной части Харьковской области и на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

По состоянию на 04:32 "шахеды" двигались в следующих направлениях:

  • в южной и восточной частях Черниговской области, курс западный.
  • в южной и восточной частях Харьковской области, курс западный/юго-западный.
  • в акватории Черного моря курсом на Одессу!
  • в восточной части Днепропетровской области, курс северный.

В 05:30 вражеские беспилотники двигались:

  • в южной и юго-восточной частях Харьковской области, курс западный/юго-западный;
  • в западной части Полтавской области, курс западный;
  • в южной и центральной частях Черниговской области, курс западный/юго-западный;
  • в южной и восточной частях Киевской области, курс западный.

Утром в Киеве слышали звуки взрывы. Кроме того, их слышали и в области. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

На момент написания этого материала (06:50) карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Коротко о "перемирии"

  • 28 апреля Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 до 11 мая;
  • Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Путина, заявив, что в Москве хотят лишь тишины для парада, а не реального мира;
  • Украина в ответ предложила 30-дневное прекращение огня вместо парадного "перемирия" Путина;
  • В России проигнорировали предложение;
  • 3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия". Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада;
  • 6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что перемирие начнется в полночь с 7 на 8 мая — на 72-часа;
  • 7 мая Зеленский подтвердил, что предложение о перемирии с РФ на 30 дней остается в силе.
  • Уже с 12 мая должно начаться прекращение огня в Украине минимум на 30 дней. Киев требует соблюдения этого от Москвы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 мая в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе.

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#Киев #Взрывы #Атака #Перемирие #Шахед