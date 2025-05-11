Взрывы в Киеве и не только: что известно о ночной атаке по Украине после путинского "перемирия"

Угроза была для ряда областей

После полуночи 11 мая, когда закончилось "трехдневное перемирие Путина", Россия атаковала Украину дронами. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в нескольких областях нашей страны.

В Воздушных силах Украины сообщали, что первой была угроза вражеских БПЛА для Запорожской области. Затем для Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.

В 03:48 было заявлено, что несколько групп ударных БПЛА зафиксированы в Сумской, Черниговской областях (курс западный). В то же время дроны летели в восточной части Харьковской области и на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

По состоянию на 04:32 "шахеды" двигались в следующих направлениях:

в южной и восточной частях Черниговской области, курс западный.

в южной и восточной частях Харьковской области, курс западный/юго-западный.

в акватории Черного моря курсом на Одессу!

в восточной части Днепропетровской области, курс северный.

В 05:30 вражеские беспилотники двигались:

в южной и юго-восточной частях Харьковской области, курс западный/юго-западный;

в западной части Полтавской области, курс западный;

в южной и центральной частях Черниговской области, курс западный/юго-западный;

в южной и восточной частях Киевской области, курс западный.

Утром в Киеве слышали звуки взрывы. Кроме того, их слышали и в области. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

На момент написания этого материала (06:50) карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Коротко о "перемирии"

28 апреля Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 до 11 мая;

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Путина, заявив, что в Москве хотят лишь тишины для парада, а не реального мира;

Украина в ответ предложила 30-дневное прекращение огня вместо парадного "перемирия" Путина;

В России проигнорировали предложение;

3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия". Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада;

6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что перемирие начнется в полночь с 7 на 8 мая — на 72-часа;

7 мая Зеленский подтвердил, что предложение о перемирии с РФ на 30 дней остается в силе.

Уже с 12 мая должно начаться прекращение огня в Украине минимум на 30 дней. Киев требует соблюдения этого от Москвы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 11 мая в Киеве прогремели взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в городе.