У Києві продають літак-амфібію. Цікавий апарат коштує, як квартира (фото)

Це не простий літак, який "літає навколо хвоста"

У Києві на продаж виставили тримісний літак-амфібію Aeroprakt A-24, здатний злітати й сідати на воду. Продавець стверджує, що це єдина амфібія такого класу з прийнятними витратами на експлуатацію.

Незвичайне оголошення з'явилося на одному із сайтів купівлі-продажу. Літак оснащено новим двигуном Rotax 912ULS.

Також є додатковий радіатор охолодження збільшеного об’єму, що покращує тепловий режим, особливо під час польотів із води.

Загальний наліт — 200 годин. Рік випуску літака — 2004.

Aeroprakt A-24

Як зазначає продавець, що це не просто "сухопутний" літак, який літає навколо хвоста. Це справжня амфібія, яка виходить на воду.

Літак може ходити по воді

За цей чудо-апарат хочуть 46 900 євро, в гривнях це приблизно 2 мільйони 178 тисяч.

Виготовлений літальний апарат у 2004 році

До літака безплатно додається компресор італійської фірми, що дозволяє збільшити потужність до 135 кінських сил. У комплект також входить kit-набір, а сам літак уже підготовлений до транспортування — крила зняті.

У салоні літака

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають мікрособаку за чималі гроші. Максимальна вага дорослої особини 2 кг, тобто така тваринка завжди буде, як цуценя.