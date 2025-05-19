У Києві продають літак-амфібію. Цікавий апарат коштує, як квартира (фото)
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Це не простий літак, який "літає навколо хвоста"
У Києві на продаж виставили тримісний літак-амфібію Aeroprakt A-24, здатний злітати й сідати на воду. Продавець стверджує, що це єдина амфібія такого класу з прийнятними витратами на експлуатацію.
Незвичайне оголошення з'явилося на одному із сайтів купівлі-продажу. Літак оснащено новим двигуном Rotax 912ULS.
Також є додатковий радіатор охолодження збільшеного об’єму, що покращує тепловий режим, особливо під час польотів із води.
Загальний наліт — 200 годин. Рік випуску літака — 2004.
Як зазначає продавець, що це не просто "сухопутний" літак, який літає навколо хвоста. Це справжня амфібія, яка виходить на воду.
За цей чудо-апарат хочуть 46 900 євро, в гривнях це приблизно 2 мільйони 178 тисяч.
До літака безплатно додається компресор італійської фірми, що дозволяє збільшити потужність до 135 кінських сил. У комплект також входить kit-набір, а сам літак уже підготовлений до транспортування — крила зняті.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають мікрособаку за чималі гроші. Максимальна вага дорослої особини 2 кг, тобто така тваринка завжди буде, як цуценя.