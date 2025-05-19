Собственный кинотеатр и терраса. В Киеве сдают квартиру за немалые деньги (фото)

Квартира на 24 этаже

В Киеве за немалые деньги сдают хорошую квартиру в новостройке с собственным кинотеатром. Жилье имеет 4 комнаты и собственную террасу.

Об этом говорит объявление на портале по поиску квартир. Отмечается, что здание находится на ул. Срибнокильская, в 5 минутах до станции метро Позняки.

"Квартира расположена на трех уровнях, с высотой потолков 3,10 м. Просторная, светлая и полностью укомплектована всем необходимым для комфортного проживания — качественная мебель, современная бытовая техника, домашний кинотеатр", — говорится в объявлении.

Единственный нюанс, что аренда такой четырехкомнатной квартиры составляет 1500 долларов, в гривнах это более 62 тысяч. Жилье находится на 24 этаже из 26 и имеет два отдельных санузла.

Планировка:

большая кухня-гостиная;

3 спальни (одна – детская);

2 ванные комнаты с подогревом полов;

просторная терраса 150 м² (единственная в доме);

5 балконов и гардеробная;

отдельная гостиная с домашним кинотеатром и большим диваном на втором уровне.

Отмечается, что здание построено в 2008 году по монолитно-каркасной технологии. На одном этаже находятся всего 4 квартиры. В доме есть сигнализация, видеонаблюдение и охрана.

Возле новостройки находятся два супермаркета, аптеки, кафе, школа и детсад. Поблизости есть озеро Серебряный Круг. В ЖК удобный доступ к подземному паркингу и есть паркоместа во дворе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве в мае.