Собственный кинотеатр и терраса. В Киеве сдают квартиру за немалые деньги (фото)
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Квартира на 24 этаже
В Киеве за немалые деньги сдают хорошую квартиру в новостройке с собственным кинотеатром. Жилье имеет 4 комнаты и собственную террасу.
Об этом говорит объявление на портале по поиску квартир. Отмечается, что здание находится на ул. Срибнокильская, в 5 минутах до станции метро Позняки.
"Квартира расположена на трех уровнях, с высотой потолков 3,10 м. Просторная, светлая и полностью укомплектована всем необходимым для комфортного проживания — качественная мебель, современная бытовая техника, домашний кинотеатр", — говорится в объявлении.
Единственный нюанс, что аренда такой четырехкомнатной квартиры составляет 1500 долларов, в гривнах это более 62 тысяч. Жилье находится на 24 этаже из 26 и имеет два отдельных санузла.
Планировка:
- большая кухня-гостиная;
- 3 спальни (одна – детская);
- 2 ванные комнаты с подогревом полов;
- просторная терраса 150 м² (единственная в доме);
- 5 балконов и гардеробная;
- отдельная гостиная с домашним кинотеатром и большим диваном на втором уровне.
Отмечается, что здание построено в 2008 году по монолитно-каркасной технологии. На одном этаже находятся всего 4 квартиры. В доме есть сигнализация, видеонаблюдение и охрана.
Возле новостройки находятся два супермаркета, аптеки, кафе, школа и детсад. Поблизости есть озеро Серебряный Круг. В ЖК удобный доступ к подземному паркингу и есть паркоместа во дворе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве в мае.