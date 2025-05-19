Власний кінотеатр і тераса. У Києві здають квартиру за чималі гроші (фото)
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Квартира на 24 поверсі
В Києві за чималі гроші здають гарну квартиру у новобудові з власним кінотеатром. Житло має 4 кімнати та власну терасу.
Про це свідчить оголошення на порталі з пошуку квартир. Зазначається, що будинок знаходиться на вул. Срібнокільська, за 5 хвилин до станції метро Позняки.
"Квартира розміщена на трьох рівнях, з висотою стель 3,10 м. Простора, світла та повністю укомплектована всім необхідним для комфортного проживання — якісні меблі, сучасна побутова техніка, домашній кінотеатр", — йдеться в оголошенні.
Єдиний нюанс, що оренда такої чотирьох кімнатної квартири складає 1 500 доларів, в гривнях це понад 62 тисячі. Житло знаходиться на 24 поверсі з 26 та має два окремих санвузли.
Планування:
- велика кухня-вітальня;
- 3 спальні (одна – дитяча);
- 2 ванні кімнати з підігрівом підлоги;
- простора тераса 150 м² (єдина в будинку);
- 5 балконів та гардеробна;
- окрема вітальня з домашнім кінотеатром і великим диваном на другому рівні.
Зазначається, що будинок збудовано у 2008 році за монолітно-каркасною технологією. На одному поверсі розташовано усього 4 квартири. В будинку є сигналізація, відеоспостереження та охорона.
Біля новобудови розташовано два супермаркети, аптеки, кафе, школа та дитсадок. Поблизу є озеро Срібний Кіл. У ЖК зручний доступ до підземного паркінгу та є паркомісця у дворі.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві у травні.