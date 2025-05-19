Власний кінотеатр і тераса. У Києві здають квартиру за чималі гроші (фото)

Квартира на 24 поверсі

В Києві за чималі гроші здають гарну квартиру у новобудові з власним кінотеатром. Житло має 4 кімнати та власну терасу.

Про це свідчить оголошення на порталі з пошуку квартир. Зазначається, що будинок знаходиться на вул. Срібнокільська, за 5 хвилин до станції метро Позняки.

"Квартира розміщена на трьох рівнях, з висотою стель 3,10 м. Простора, світла та повністю укомплектована всім необхідним для комфортного проживання — якісні меблі, сучасна побутова техніка, домашній кінотеатр", — йдеться в оголошенні.

Єдиний нюанс, що оренда такої чотирьох кімнатної квартири складає 1 500 доларів, в гривнях це понад 62 тисячі. Житло знаходиться на 24 поверсі з 26 та має два окремих санвузли.

Планування:

велика кухня-вітальня;

3 спальні (одна – дитяча);

2 ванні кімнати з підігрівом підлоги;

простора тераса 150 м² (єдина в будинку);

5 балконів та гардеробна;

окрема вітальня з домашнім кінотеатром і великим диваном на другому рівні.

Зазначається, що будинок збудовано у 2008 році за монолітно-каркасною технологією. На одному поверсі розташовано усього 4 квартири. В будинку є сигналізація, відеоспостереження та охорона.

Біля новобудови розташовано два супермаркети, аптеки, кафе, школа та дитсадок. Поблизу є озеро Срібний Кіл. У ЖК зручний доступ до підземного паркінгу та є паркомісця у дворі.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує однокімнатна квартира в Києві у травні.