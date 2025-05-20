Жить дорого: как изменилась цена аренды в Киеве в 2025 году

За полгода цены заметно выросли

Спрос на аренду жилья в Киеве продолжает удерживаться на высоком уровне. При этом растут и цены.

По данным сайта ЛУН, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в мае 2025 составляет около 17 500 гривен на месяц. Однако цена значительно колеблется в зависимости от района — разница между самым дешевым и дорогим может достигать более 10 тысяч гривен.

Цена аренды 1-комнатной квартиры

За полгода цена аренды 1-комнатной квартиры выросла на 3%. Дороже всего снять однокомнатное жилье в Печерском районе — в среднем 33 500 грн/месяц. За ним следуют Шевченковский (24 000 грн) и Голосеевский (20 000 грн) районы.

Средняя стоимость аренды

Самые дешевые 1-комнатные квартиры можно найти в Днепровском (14 000 грн), Святошинском (15 000 грн) и Деснянском районах — последний лидирует по доступности с ценой около 9 000 грн.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

Цена аренды 2-комнатной квартиры

По состоянию на май 2025 года средняя стоимость аренды "двушки" в Киеве — 27 800 грн/месяц. За полгода цены выросли на 11%.

Средняя стоимость аренды

Самое дорогое 2-комнатное жилье стоит на Печерске – 46 000 грн. Также высокие цены в Шевченковском (31 000 грн), Голосеевском (30 000 грн), Соломенском и Подольском (22 000 грн) районах.

Более умеренные цены в Оболонском (20 000 грн) и Дарницком (19 000 грн) районах. Наиболее доступно снять двухкомнатную квартиру в Святошинском (16 000 грн), Днепровском (16 000 грн) и Деснянском (11 000 грн).

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры

Цена аренда 3-комнатной квартиры

Стоимость аренды 3-комнатных квартир вырослапримерно на 11% за последние полгода. Сейчас средняя стоимость такой аренды – 45 900 грн/месяц.

Средняя стоимость аренды

Традиционно дороже всего арендовать 3-комнатное жилье в Печерском (66 900 грн), Шевченковском (52 300 грн), Голосеевском (41 000 грн) районах.

Самые дешевые квартиры в Днепровском (27 000 грн), Дарницком (21 300 грн), Святошинском (18 000 грн) и Деснянском (14 000 грн) районах.

Стоимость аренды 3-х комнатной квартиры

По статистике ЛУН, в мае 2025 года спрос на съемные квартиры вырос. В среднем жилье сдается через 6 дней после публикации объявления.

Ранее "Телеграф" писал, сколько сейчас стоят квартиры в Киеве и в каком районе можно найти доступное жилье.