В Киеве "герой парковки" нарвался на жесткий ответ от горожан (фото)

На авто оставили записку

В Киеве снова зафиксирован вопиющий случай нарушения правил дорожного движения. В этот раз на улице Дегтяревской водитель оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе, чем вызвал шквал возмущения у киевлян.

Фотографии с места происшествия появились в местном телеграм-канале "Киев Оперативный". На фото видно, как автомобиль полностью преградил "зебру", исключив безопасный переход для пешеходов, в том числе пожилых людей, родителей с колясками и детей.

Водителю, который припарковался в неположенном месте, неравнодушные оставили послание с нецензурной лексикой на лобовом стекле.

Комментарии украинцев не заставили себя ждать — пользователи соцсетей массово возмущаются такой водительской "наглостью".

Также киевляне возмущены, что на такую парковку никто не реагирует.

"Жаль, что эвакуатора, как всегда, нет, заплатил бы раз и потом не ставил где попало", — написал один из комментаторов.

Кое-кто высказался иронически: "Удивительно, что два колеса еще накачаны".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве введут новые правила для участников движения. Электросамокаты и электровелосипеды давно стали частью каждодневной жизни киевлян, однако вместе с удобством они создали немало проблем — хаотическую парковку, опасность для пешеходов, конфликты в общем городском пространстве.