Девочка выпала из окна школы в Киеве: в каком она состоянии

Школьницу забрала скорая

В одной из школ Днепровского района Киева произошло чрезвычайное событие. 14-летняя ученица выпала из окна третьего этажа.

Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом "Телеграфу" рассказали в пресс-службе полиции Киева.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции и специалисты ювенальной превенции. Правоохранители опрашивают администрацию и работников школы, изымают записи камер наблюдения и выясняют, были ли свидетели происшествия среди учащихся.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Очевидцы происшествия отмечают, что девочка сломала шею. Как писали школьники, девочка сама выпрыгнула из окна. Однако это все предварительно.

Напомним, во Львове произошла трагедия — двое подростков погибли после падения с 16-го этажа многоэтажки. Предварительно стражи порядка установили, что парень и девушка держались за руки во время падения с балкона лестничной клетки. Полиция расследует инцидент и рассматривает версию о самоубийстве.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Все вокруг было в черном дыму, что горело.