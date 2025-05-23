Осадки возвращаются в Киев. Когда ждать затяжных дождей и гроз

Синоптики дали прогноз погоды в столице Украины и предупредили о затяжных осадках

Еще пока погода в Киеве теплая, но облачная и ветреная. Однако в ближайшие дни ожидаются суточные дожди вместе с грозами.

Температура в эти дни будет колебаться в пределах +22…25 градусов в дневное время, и +14…15 градусов — в ночное. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

По словам синоптиков, 23 мая предполагается небольшая облачность, но без дождей. Город днем разогреется до +25 градусов, а ночью температура зафиксировалась около +14 градусов. В пятницу также прогнозируются свежие-сильные ветры — до 10-12 м/с в течение утра-вечера.

Уже в субботу, 24 мая, погода изменится. Все сутки будут держаться облака и мелкие дожди. Вечером к средним осадкам добавится гроза. Показатели на термометрах днем вырастут до +23 градусов, а ночью — упадут до +15 градусов. В течение дня-вечера ожидаются свежие ветры — до 8 м/с.

Последний день недели, 25 мая, будет еще более облачным и дождливым. Самые сильные осадки будут идти во второй половине суток. Днем ожидается до 22 градусов тепла, а ночью — +14 градусов. Сила ветра в воскресенье не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет начало июня в Украине — теплым и солнечным или прохладным и мокрым?