Дожди не отступают: какой будет погода в Киеве до конца мая

Синоптики предупреждают о непогоде в ближайшую ночь

В Киеве сейчас пасмурная погода и местами идут дожди. В ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с осадками.

По данным Укргидрометцентра, с 27 по 31 мая столица и область будут находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта. Он принесет дожди разной интенсивности – от умеренных до значительных, особенно ночью.

Синоптики отмечают, что атмосферный фронт будет пролегать с севера на юг вблизи Киевщины, способствуя облачности и осадкам. Вдобавок, теплый воздух с юго-востока не позволит температуре существенно колебаться. Ночью температура воздуха будет падать до +12...+15 °C, а днем будет подниматься до +20 °C.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что в ближайшую ночь местами возможны значительные ливни.

Прогноз погоды по 31 мая.

Облачное небо несколько приглушит дневное тепло, но и защитит ночную температуру от резкого понижения. Погода будет оставаться мягкой, хоть и не слишком солнечной.

Напомним, что вторник, 27 мая, принесет облачность и дожди. Мелкие осадки ожидаются все сутки, кроме обеда. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +21 градуса, а в ночное — до +16 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток – свежие 8 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине очень испортится погода. По прогнозам синоптиков, на днях украинцев ожидает сильный ливень с грозой.