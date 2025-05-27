Очередная порция дождей. Когда они будут самыми сильными в Киеве
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В течение 27-29 мая Киев будет облачным и мокрым, но теплым
В Киеве до сих пор держится облачность и дожди, а температура в это время летняя. Такая погода не изменится и в ближайшие дни.
Самые сильные дожди 27-29 мая прогнозируются в среду утром. Поэтому в это время точно нельзя забывать о зонте, как сообщили в Meteofor.
Во вторник, 27 мая, небо будет в плену облаков. В течение ночи-вечера будут идти дожди и сильнейшими они ожидаются утром. Дневная температура составит +19 градусов, а ночная зафиксировалась около +16 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 5 м/с.
Среда, 28 мая, также предполагается облачной и мокрой. Дожди будут капать почти все сутки, и интенсивными они прогнозируются утром. Показатели на термометрах в дневное время зафиксируются около +18 градусов, а ночью — около +16 градусов. Сила ветра будет в пределах слабых-умеренных 5-7 м/с.
Уже в четверг, 29 мая, дожди ненадолго возьмут перерыв, ведь они предполагаются только во второй половине суток. Они будут мелкими. Воздух днем прогреется до +19 градусов, а ночью остынет до +14 градусов. Ветры опять будут слабыми-умеренными — до 3-7 м/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине на эти выходные. Синоптики предупреждают о "сюрпризах".