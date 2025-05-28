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У Києві та Броварах потоп: автівки пливуть калюжами (відео)

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Злива
Злива. Фото Колаж "Телеграфу"

На вулицях утворилися просто озера

Після сильного дощу, який ішов 28 травня, затопило частину вулиць у Броварах. На дорогах утворилися величезні калюжі, через які автівки змушені буквально "плисти".

Фото та відео з місця подій публікують місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, як вода майже повністю покриває колеса легковиків, а окремі ділянки перетворились на справжні водяні пастки.

Місцеві мешканці нарікають на погану систему зливостоків. За словами очевидців, під час сильних дощів вже не один рік затоплює вулицю Грушевського.

Також у мережі повідомляють, що затопило навіть деякі торгівельні центри в Броварах.

Є інформація про затоплені дороги в Києві. На Корчуватому в Голосіївському районі міста потоп після дощу.

На відео видно, як автівка "пливе" величезною калюжею по проїжджій частині.

Нагадуємо, що у вівторок, 28 травня, по Києву та Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу, яка накриє регіон у найближчу годину й триватиме до кінця доби. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що негода може спричинити ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві найближчими днями. До дощів, які безперестанку ллють, додадуться ще грози та місцями вітри.

Теги:
#Київ #Потоп #Сильний дощ #Новини Бровари