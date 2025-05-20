Готовится к выборам? Почему Рада блокирует принятие закона о ЛГБТ-партнерстве

В погоне за рейтингами нардепы не слышат общества, считают в гей-сообществе

В Верховной Раде более чем на два года завис законопроект 9103 о партнерствах. Как оказалось, на то есть ряд причин политического и нравственного толка.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она рассказала, почему нардепы не спешат принимать наболевший для секс-меньшинств законопроект.

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— Когда в личном разговоре говоришь с депутатами, представителями, представительницами разных фракций и политических сил, они всегда говорят: "Я лично ничего против не имею. Но у нас такая политика партии. Мы хотим получить голоса избирателей на следующих выборах. Мы считаем, что это будет негативно влиять на наши рейтинги", — цитирует слова политиков активистка.

По ее мнению, это говорит об оторванности депутатов, политических сил от общества.

— Общество уже другое, оно изменилось. А мы до сих пор видим людей, которые мигрируют из одной партии в другую и пытаются жить представлениями об Украине 15-20 лет назад. Им бы пойти да спросить людей, а что люди хотят? За что они выходили на Майдан? Хотят ли они жить в Евросоюзе? Хотят ли они, чтобы была полнота прав? А если мы хотим, чтобы каждый человек был защищен, исключений быть не может. Если какие-то группы людей не будут иметь базовые права, тогда следующими можете быть вы, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, ранее она назвала "Телеграфу" три проблемы ЛГБТ в Украине.