Пока остается открытым вопрос, почему именно эта дата выбрана для марша в Украине

14 июня в США состоится масштабный военный парад в честь 250-летия армии, а в Киеве в этот же день запланирован "Марш равенства" от ЛГБТ-сообщества. Совпадение дат вызвало дискуссии, ведь символика обоих событий очень разная.

На это обратил внимание украинский политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он отметил, что США будут демонстрировать миру свою военную силу и решимость защищать интересы государства, в то время как в Украине акцент будет сделан на защиту прав человека и борьбу за равенство.

По мнению эксперта, оба события логичны с точки зрения национальных ценностей и законов каждой из стран, однако символическое совпадение дат вызывает определенные размышления.

"(Соединенные Штаты — ред.) Готовы бороться, чтобы враги боялись. Ну что, покажем… Даже не знаю, что и сказать сразу. Но пусть и враги боятся нас, на всякий случай…", — добавил эксперт.

Пока остается открытым вопрос, почему именно эта дата выбрана организаторами украинского марша. То ли это случайность, то ли символический жест — пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Вашингтоне готовятся к масштабному военному параду по случаю 250-летия Армии США и дня рождения Дональда Трампа. Ожидается, что по улицам столицы проедут 25 танков M1 Abrams и другая бронетехника.