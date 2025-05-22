В Украине ищут пенсионеров для работы на почте: сколько можно заработать

В этой должности важны коммуникабельность, пунктуальность и внимательность

Сейчас все больше пенсионеров стремятся найти работу, чтобы повысить размер своих выплат. "Укрпочта" в Хмельницком открыла вакансию почтальона — должность, которая прекрасно подойдет для людей пожилого возраста, которые ищут частичную занятость.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель отметил, что может предоставлять работникам бронирование.

Скриншот вакансии

Расположен офис в Хмельницком, по Староконстантиновском шоссе, 12.

Место на карте

Что нужно делать

В этой должности много не требуют — только:

Обслуживать клиентов быстро и вежливо

Доставлять письма, периодику и счета по адресам

Передавать пенсионные выплаты, денежную помощь и переводы

Привозить сопутствующие товары — продукты питания, лекарства и т.п.

Выполнять запланированные показатели работы отделения

Что ждут от пенсионера

От кандидата на должность почтальона ожидают среднее или средне-специальное образование, желательно опыт общения с клиентами. Важны коммуникабельность, пунктуальность, внимательность и способность работать в стрессовых ситуациях.

Какие условия труда

Официальное трудоустройство в крупной компании

Стабильная заработная плата (6 700 – 10 000 грн)

Премия за выполнение плановых показателей

Обучение и профессиональное развитие

Возможности карьерного роста

График работы отделения: вт — сб.

"Сегодня команда "Укрпочты" — это специалисты, которые разрушают стереотипы, ежедневно работают над повышением эффективности логистических процессов, совершенствованием качества сервиса и удобства для Клиента", — добавили в объявлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания "ТМС ПРО" в Киеве открыла выгодную вакансию охранника-консьержа, которая идеально подходит для пенсионеров.