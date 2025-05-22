В Украине ищут пенсионеров для работы на почте: сколько можно заработать
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В этой должности важны коммуникабельность, пунктуальность и внимательность
Сейчас все больше пенсионеров стремятся найти работу, чтобы повысить размер своих выплат. "Укрпочта" в Хмельницком открыла вакансию почтальона — должность, которая прекрасно подойдет для людей пожилого возраста, которые ищут частичную занятость.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель отметил, что может предоставлять работникам бронирование.
Расположен офис в Хмельницком, по Староконстантиновском шоссе, 12.
Что нужно делать
В этой должности много не требуют — только:
- Обслуживать клиентов быстро и вежливо
- Доставлять письма, периодику и счета по адресам
- Передавать пенсионные выплаты, денежную помощь и переводы
- Привозить сопутствующие товары — продукты питания, лекарства и т.п.
- Выполнять запланированные показатели работы отделения
Что ждут от пенсионера
От кандидата на должность почтальона ожидают среднее или средне-специальное образование, желательно опыт общения с клиентами. Важны коммуникабельность, пунктуальность, внимательность и способность работать в стрессовых ситуациях.
Какие условия труда
- Официальное трудоустройство в крупной компании
- Стабильная заработная плата (6 700 – 10 000 грн)
- Премия за выполнение плановых показателей
- Обучение и профессиональное развитие
- Возможности карьерного роста
- График работы отделения: вт — сб.
"Сегодня команда "Укрпочты" — это специалисты, которые разрушают стереотипы, ежедневно работают над повышением эффективности логистических процессов, совершенствованием качества сервиса и удобства для Клиента", — добавили в объявлении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что компания "ТМС ПРО" в Киеве открыла выгодную вакансию охранника-консьержа, которая идеально подходит для пенсионеров.