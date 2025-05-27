Киевляне задолжали 1,2 миллиарда гривен за свет: будут ли отключать неплательщиков

Официальное предупреждение должно прийти по почте

По состоянию на начало мая 2025 года совокупная задолженность киевлян за потребленную электроэнергию достигла 1,2 миллиарда гривен. Это более чем на 220 миллионов гривен больше, чем в тот же период прошлого года.

Об этом сообщает энергетическая компания YASNO, передает The Page. Несмотря на рост задолженности, компания не планирует массового отключения неплательщиков в ближайшее время.

В настоящее время ставка делается на усиленную информационную работу с должниками. YASNO использует несколько каналов коммуникации, чтобы напомнить об оплате:

посылает электронные счета;

печатает бумажные платежки с указанием суммы долга;

информирует через SMS и Viber;

осуществляет автоматические голосовые вызовы (IVR).

Если ни одна из форм коммуникации не срабатывает, должнику посылается официальное предупреждение через "Укрпочту". В нем указывается дата возможного прекращения электроснабжения – за 10 дней до этого срока. Если долг не будет погашен до даты, подачу электроэнергии могут прекратить.

В компании призывают потребителей не накапливать долги и своевременно рассчитываться за потребленное во избежание неприятных последствий.

Ранее "Телеграф" писал, какие тарифы на электроэнергию будут в июне 2025 года. Есть граждане, которые имеют право платить за свет значительно меньше.