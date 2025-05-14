Власти ответили на слухи о проблемах с водой для киевлян: действительно ли ее не будет
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Только в случае аварий, может отсутствовать вода
В компании "Киевтеплоэнерго" заявили, что информация о якобы полном прекращении поставок горячей воды летом в столице — не соответствует действительности. Горячую воду, как и в предыдущие годы, будет поставлять в штатном режиме.
Об этом сообщили в КГГА. Там объясняют, что временное отсутствие горячего водоснабжения может быть связано только с аварийными ситуациями или плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей.
"Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовке их к работе зимой занимают около 2 недель. Возможны корректировка сроков для устранения выявленных повреждений ", — говорится в сообщении.
В случае аварий, отмечают в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" обычно устраняют неисправности в течение суток, после чего немедленно возобновляют поставки услуги.
Напоминаем, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире одного медиа заявил, что киевлянам не стоит ждать горячую воду летом. По его словам, подогрев воды в летний период нуждается в дополнительных расходах. Якобы "Киевтеплоэнерго" не хочет платить за газ.
Он также отметил, что отключение горячей воды летом уже давно стало распространенной практикой в Киеве.
В то же время, народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал такое заявление Попенко. Нардеп призвал не сеять панику – горячая вода летом в Киеве будет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Поэтому в некоторые дни следует воздержаться от прогулок по прибрежным зонам.