Власти ответили на слухи о проблемах с водой для киевлян: действительно ли ее не будет

Только в случае аварий, может отсутствовать вода

В компании "Киевтеплоэнерго" заявили, что информация о якобы полном прекращении поставок горячей воды летом в столице — не соответствует действительности. Горячую воду, как и в предыдущие годы, будет поставлять в штатном режиме.

Об этом сообщили в КГГА. Там объясняют, что временное отсутствие горячего водоснабжения может быть связано только с аварийными ситуациями или плановыми гидравлическими испытаниями теплосетей.

"Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовке их к работе зимой занимают около 2 недель. Возможны корректировка сроков для устранения выявленных повреждений ", — говорится в сообщении.

В случае аварий, отмечают в КГГА, специалисты "Киевтеплоэнерго" обычно устраняют неисправности в течение суток, после чего немедленно возобновляют поставки услуги.

Сообщения в официальном телеграм-канале КГГА

Напоминаем, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире одного медиа заявил, что киевлянам не стоит ждать горячую воду летом. По его словам, подогрев воды в летний период нуждается в дополнительных расходах. Якобы "Киевтеплоэнерго" не хочет платить за газ.

Он также отметил, что отключение горячей воды летом уже давно стало распространенной практикой в Киеве.

В то же время, народный депутат Алексей Кучеренко прокомментировал такое заявление Попенко. Нардеп призвал не сеять панику – горячая вода летом в Киеве будет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжается плановая санитарная обработка городских пляжей. Поэтому в некоторые дни следует воздержаться от прогулок по прибрежным зонам.