Что с этим местом не так ли? Эпопея с Житним рынком в Киеве зашла на новый круг

Продажа или аренда — пока чиновники и активисты ломают копья Житний рынок продолжает разрушаться

Над Житним рынком, расположенным в Киеве в центре Подола, в очередной раз нависла угроза продажи. Соответствующее решение зарегистрировано в горсовете. Это произошло вопреки позиции рабочей группы, созданной после предыдущего скандала вокруг приватизации знакового объекта. Ведь ее участники сошлись во мнении, что сохранить внешний вид и функционал рынка возможно только при долгосрочной аренде через прозрачный конкурс, и настаивают: власти должны подготовить альтернативный проект.

"Телеграф" вспомнил, как развивались события вокруг старейшей торговой площадки столицы и изучил уже имеющиеся предложения от желающих вдохнуть в рынок новую жизнь.

Проведению аукциона помешала общественность

За последние годы было несколько попыток как привести в порядок Житний рынок за бюджетные средства, так и найти ему нового хозяина, который смог бы превратить заброшенный и убыточный объект в современный и прибыльный. К примеру, в начале 2022 года по результатам открытого электронного аукциона часть здания взяло в аренду на 15 лет общество с ограниченной ответственностью "Танджерин". И хотя, согласно данным Опендатабот, на тот момент его бенефициаром была Олеся Бондаренко, а директором Олеся Проценко (в настоящее время владельцем и директором является Валерий Аракчеев), в публичное пространство с планами о новой жизни рынка вышел немецкий бизнесмен Флориан Болен. Он активно раздавал интервью украинским медиа и рассказывал о планах превращения Житнего в "туристический магнит, который станет жемчужиной Подола" и "комфортное публичное пространство". Инвестор отмечал, что хочет сохранить по максимуму торговые ряды, чтобы использовать для приготовления пищи на фудкорте локальные продукты. Также обещал, что, кроме этого, здесь появится сыроварня, пекарня, пивоварня и детская зона.

На рынке, несмотря на состояние здания, все эти годы ведется торговля

Но до реального проекта и тем более выполнение работ так и не дошло, а арендатор даже перестал платить аренду плату. А за 4,1 тыс. кв. метров помещений и антресолей второго этажа фирма должна была вносить ежемесячно 1,2 млн. гривен (с НДС). Аргументация была такова: поскольку в судебном порядке была запрещена эксплуатация объекта, ведь проверка ГУ ГСЧС выявила нарушение правил и норм пожарной и техногенной безопасности, то и от финансовых обязательств фирма может быть свободна. Заставить платить ООО "Танджерин" коммунальное предприятие "Житний рынок" пыталось через суд, а долг на момент обращения составлял 3,7 млн. гривен и 672 тыс. грн. гривен пени. Но проиграло сначала в Хозяйственном суде города Киева, а затем и в Северном апелляционном хозяйственном суде.

В 2023 году судьбой Житнего рынка начал заниматься известный ресторатор Евгений Клопотенко, в частности, в мае по его инициативе здесь была проведена большая толока с привлечением как коммунальщиков, так и частной клининговой фирмы. Летом шеф-повар провел два гастрономических мероприятия "Кий. ШЕФ. Хорив" в стиле поп-ап (отмечаются необычным выбором площадки для проведения – Авт.), на которых собирал средства на восстановление рынка, а в октябре организовал бранч (поздний завтрак выходного дня – Авт.), пригласив представителей власти, бизнеса, культуры и активистов, чтобы обсудить идею восстановления знаковой для Подола и столица локации.

Мероприятия от Клопотенко на Житнем рынке посетило много киевлян

И уже в начале 2024 года разгорелся скандал, когда киевские власти пытались провести аукцион по аренде Житнего рынка. На соответствующем ресурсе была предложена начальная стоимость – 2,4 млн. гривен за 11,1 тыс. кв. метров и прописаны условия для будущего арендатора. А именно: произвести капитальный ремонт здания, в том числе крыши, коммуникаций, инженерных сетей и т.п.; своевременно платить аренду даже во время выполнения работ и сохранить целевое назначение объекта. Но на подачу заявлений власти дали мало времени — всего 5 дней, поэтому у рядовых граждан, и у известных украинцев возникло подозрение, что аукцион организован под конкретного участника. Свою позицию заявлял, в том числе уже упомянутый Евгений Клопотенко и отмечал: рынок "специально доводят до упадка, чтобы затем превратить в очередной бездушный ТРЦ или высотку-муравейник".

Наконец, под давлением общественного мнения Киевская городская государственная администрация дату проведения аукциона перенесла, но впоследствии вообще отменила торги, пообещала проконсультироваться с общественностью, чтобы принять решение, которое помогло бы сохранить Житний рынок. Над выработкой рекомендаций и предложений по дальнейшей судьбе знакового места с лета 2024 трудилась рабочая группа во главе с заместителем председатель КГГА и депутатом Киевского горсовета Валентином Мондриевским. Стоит заметить, что из 26 участников было только четверо представителей общественности – Тарас Билинский – председатель Общественного совета при Подольской РГА, Геннадий Кривошея – председатель Общественного совета при Киевской городской госадминистрации, Юрий Бесплеменный – представитель ГО Фонд общественно-правовых коммуникаций "Логардс" и Евгений Клопотенко — глава ОО "Культ-Фуд". Остальные – чиновники КГГА и депутаты.

У приватизации и аренды есть защитники и противники

За пять месяцев эксперты, чиновники и представители общественности собирались трижды, чтобы определиться с общим видением преобразования Житнего рынка. Красной нитью на встречах проходил тезис о том, что вид исторического здания и функционал рынка должен быть сохранен.

– Основная идея была в том, чтобы придумать как сделать рынок эффективным, при этом не потерял своей идентичности. Ведь мы видим успешные примеры сохранения таких объектов в европейских странах, как, например, в Будапеште, – подчеркнул в разговоре с "Телеграфом" Геннадий Кривошея – председатель Общественного совета при КГГА. – И для столицы фактически Житний рынок имеет историческое значение, поэтому приоритет – сохранение его функций и вида. Мы знаем, что там большой запас земли, который можно использовать в случае строительства, нас это насторожило, поэтому почти сразу мы согласовали общую позицию, что продажи как таковой не может быть.

По словам собеседника, на последнем заседании рабочей группы депутат горсовета Тарас Козак говорил о том, что он против аренды и будет выходить с инициативой по продаже рынка. И уже 21 января соответствующий проект решения был зарегистрирован в Киевском горсовете.

Провести капремонт в течение 3 лет – условие продажи, прописанное в проекте решения

В пояснительной записке к нему автор подчеркивает, что предыдущий опыт аренды Житнего рынка был отрицательным. Ведь частная фирма ничего в объект не инвестировала и для улучшения состояния не сделала. Также депутат напомнил, что согласно закону "в случае выполнения неотъемлемых улучшений имущества на сумму не менее 25% его стоимости в течение трех лет арендатору предоставляется право выкупить объект по цене оценки". Среди плюсов приватизации автор проекта решения называет начало немедленного улучшения объекта, уменьшение финансовой нагрузки на бюджет, создание рабочих мест, уплата налогов новым собственником, что приведет к долгосрочному положительному эффекту для экономики города.

Автор проекта решения о продаже перечисляет плюсы от такого шага

В поддержку именно такого решения проблемы Житнего публично выступил Андрей Журжий – основатель инвестиционной REIT-компании Inzhur, которая не прочь была бы принять участие в аукционе, если бы речь шла о продаже объекта.

– Аренда не имеет экономического смысла, – объяснил свою позицию в разговоре с "Телеграфом" Андрей Журжий. – Тем более, что власти предлагали платить 2,5 млн гривен в месяц в течение всего времени пока будет происходить реконструкция. Это нерычное условие, поскольку будет увеличивать срок окупаемости инвестиций, однако его включили, на мой взгляд, для того, чтобы впоследствии арендатор мог показать на бумаге определенные улучшения и приватизировать рынок уже без всяких аукционов.

Андрей Журжий также подчеркнул, что состав рабочей группы и фактические результаты ее работы наводят его на мысль, что она была создана для "легализации аренды". При этом риски потерять Житний при таком варианте распоряжения рынком не были бы устранены. В качестве альтернативы идеи, предложенной властью, компания Журжия учредила инвестиционный фонд Inzhur Житний. Сейчас в нем уже 2048 совладельца и собрано более 38 млн гривен. Кроме того, компания за свой счет оплатила работу проектировщиков и обещает презентовать "концепцию создания из Житнего рынка центра притяжения мирового уровня" уже в феврале.

– Мы уже потратили более 100 тыс. долларов собственных средств, ведь чтобы понять, есть ли смысл вообще браться за объект, нужно все тщательно исследовать и просчитать, – говорит Андрей. – И последние 8 месяцев мы потратили на то, чтобы понять концепцию преобразования рынка и объемы работ. Для этого мы оцифровали здание рынка и единственные имеем его 3Д-модель, и говорим, что для проведения реконструкции нужно ориентировочно 500-700 млн гривен. Более точные цифры сможем назвать во время презентации. Хочу также объяснить тем, кто опасается, что новый собственник имеет право за 5 лет сменить функционал рынка. Если покупатель выполнит условия приватизации, а именно проведет ремонта в течение трех лет и вложит те суммы, которые я назвал, то вряд ли он захочет что-то менять, а тем более сносить. Ведь логично, что собственник будет стремиться вернуть вложенные средства.

Альтернативой могло бы стать партнерство

В то же время непонимание именно такого варианта проекта решения от депутатов, несмотря на позицию рабочей группы, на своей странице в Facebook выразил ресторатор Евгений Клопотенко: "Классно депутаты представляют интересы горожан, активно выступивших против продажи рынка. Интересно, что экономического обоснования ни одного из этих вариантов нет. Кстати, общественные обсуждения, о которых я прошу городские власти еще с июня 2024 года, так и не были проведены. Снова на те же грабли по кругу".

На последнем заседании рабочей группы 23 декабря 2024 года ресторатор, как отмечено в протоколе, сообщал: "вместе с командой он производил просчеты различных финансовых моделей существования рынка, и ни в одном из них при приватизации инвестор не будет заинтересован в сохранении рынка таким, как его все любят". В качестве альтернативы приватизации Клопотенко предлагал модель партнерства, предусматривающую участие общественности, представителей бизнеса и экспертов в принятии ключевых решений по развитию Житнего рынка.

Все соглашаются, что рынок нужно спасать, но спорят, каким образом

По словам Геннадия Кривошеи, выходом из ситуации действительно мог бы стать вариант государственно-частного партнерства, если бы рынок остался в собственности громады, но была бы возможность приобщить к его обновлению средства инвесторов. К тому же, по мнению общественного деятеля, вряд ли сейчас можно получить значительную сумму от продажи Житнего рынка с учетом его запущенного состояния.

- По-моему, это будет неправильно по отношению к громаде города, если Житний рынок продадут по низкой цене, потому что он находится в таком состоянии, что его можно оценить очень дешево, — подчеркнул Кривошея. — Мы видим, как это может быть на примере гостиницы "Казацкая", проданной из расчета стоимости квадратного метра — 1 тыс. долларов, при том, что в центре столицы цена должна быть по меньшей мере в пять раз выше. Проблема в том, что нет последовательности в действиях городских властей по рынку, если уже работала рабочая группа, было общее видение, то нужно было продолжать двигаться в этом направлении. Город может привлечь инвесторов, найти крупного субарендатора, предоставить льготы в его поддержку, назначить действенного руководителя — над этим можно было еще работать.

Глава рабочей группы просит Кличко помочь в разработке решения об аренде

В ответ на появление проекта решения о продаже рынка глава рабочей группы Валентин Мондриевский назвал заявления по этому теме похожими "на непонятные политические инсинуации, лоббирование и отстаивание чьих-то интересов, но точно не громады". Кроме того, депутат обратился к городскому голове Виталию Кличко (то есть к своему непосредственному начальнику) с письмом, в котором просит поручить профильным департаментам разработать проект решения "О передаче единого имущественного комплекса КП "Житний рынок" в аренду".

"Телеграф" и дальше будет следить за развитием событий вокруг Житнего рынка и информировать о предложениях со стороны инвесторов и решениях, принятых городскими властями.

Как сообщал "Телеграф", в столице есть отрицательный пример "спасения" Сенного рынка, который под "маркой" реконструкции снесли, а на освободившемся земельном участке построили новый жилой комплекс. При этом в столице функционируют такие крытые рынки, как Бессарабский, Владимирский и Печерский.