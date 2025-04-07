Когда ремонт? В Киеве обвалился потолок подземного перехода (фото)

Куски цемента отвалились от потолка в подземном переходе в Голосеевском районе

На улице Академика Глушкова в Киеве обрушилась часть подземного перехода. К счастью, пострадавших нет, но это вызывает беспокойство по поводу безопасности жителей города.

На фото, которые опубликовал телеграм-канал Киев Оперативный видны отпавшие от потолка части цемента. А по переходу в это время идут люди.

Стоит отметить, что у Киева одна из наиболее развитых сетей подземных и наземных переходов среди всех украинских городов. Всего в Киеве насчитывается 262 таких перехода. Однако большое количество не всегда означает надлежащее состояние. Часто подземные переходы нуждаются в ремонте и капитальном обновлении.

Ответственность за подземные переходы Киева лежит на коммунальном предприятии КП "Киевский метрополитен". Эта организация контролирует состояние подземных переходов и отвечает за их техническое состояние, торговлю в них и санитарное состояние территорий. Однако следует отметить, что в течение последних лет подземные переходы Киева находились на балансе различных организаций. К примеру, некоторое время они находились под управлением КП "Киевблагоустрой", но впоследствии вернулись под контроль КП "Киевский метрополитен" и других ответственных органов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве станция метро может обрушиться из-за подземного ТЦ. Площадь держится на временных опорах, установленных еще десять лет назад.