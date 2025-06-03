В Киеве появляются первые отдыхающие на пляжах: не запрещено ли это?

Киевлянам и гостям столицы напомнили, как вести себя у водоема

Несмотря на то, что в Киеве официально не открывают купальный сезон из-за ситуации безопасности, горожане и гости столицы уже массово направляются к водоемам. Один из популярных пляжей — "Венеция" на Днепре — уже с утра собрал несколько десятков желающих понежиться на солнце и даже погрузиться в воду.

Об этом сообщает побывавшая на месте корреспондентка телеканала "КИЕВ24". По ее словам, в воде находились 5–7 человек, несмотря на отсутствие официального разрешения на купание.

Над безопасностью следят лайфгарды — их в столице уже работает 40, и набор новых специалистов продолжается. С начала лета спасатели получили уже более 100 обращений — и чаще всего это ситуация, когда детей оставляют без присмотра взрослых или нарушают запрет на алкоголь на пляже.

Корреспондентка также напомнила о ключевых правилах безопасности на воде:

Купаться разрешено только в зонах, обозначенных желто-красными флажками;

Нельзя заплывать за буйки – детская зона ограничена на глубине 1,75 м;

Запрещено курить, употреблять алкоголь и приводить животных (для этого есть спецпляжи);

В воду следует заходить постепенно, при температуре не ниже 18°C;

Нырять можно только там, где вы видите дно и уверены в глубине;

Нельзя в шутку кричать "Спасайте!" — лайфгарды будут реагировать как на настоящую опасность.

Официально пляжный сезон в столице не стартовал – но купаться не запрещено. Если вы все же решили отдохнуть у воды, не игнорируйте правила безопасности. И помните: спасение начинается с ответственного отношения к себе и окружению.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве недорого отдохнуть летом у бассейна. ТОП-3 бюджетных места от 200 гривен.