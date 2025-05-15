Фитнес-центр кинул наивных качков и фитоняшек в Одессе: детали скандала

Обещают вернуть средства, но продолжают продавать абонементы

Фитнес-клуб Sport Family в Одессе неожиданно закрылся, оставив клиентов без денег и возможности тренироваться. Люди оплатили абонементы на год вперед, а теперь не могут дозвониться владельцам.

Хозяин клуба Виктор Шендеровский судим за вымогательство денег и раньше сотрудничал с полицией и ТЦК. Об этом пишет издание "Думская".

По информации "Думской", клиенты спортклуба на улице Семьи Глодан в Одессе жалуются в соцсетях на обман. 11 мая из заведения вывезли все оборудование, а дверь закрыли. Люди потеряли деньги за годовые абонементы и оплаченные занятия с тренерами.

Как сообщает издание, клуб открывали супруги Виктор и Ирина Шендеровские, но оформили бизнес на администратора. Сам Виктор ранее руководил общественным формированием "АЛЬФА-ПЛЮС", которое якобы помогало стражам порядка и военкоматам задерживать людей на улицах.

По данным "Думской", люди Шендеровского попадали в скандалы. В частности, их обвиняли в избиении граждан в Аркадии во время патрулирования с полицией.

Сам Шендеровский судим за вымогательство девяти тысяч долларов, пишет издание. Он обещал клиенту помочь избежать мобилизации. В суде признал вину и заплатил штраф 61,7 тысячи гривен.

"Думская" сообщает, что сейчас против него рассматривают еще одно дело — о незаконной переправке людей через границу. В настоящее время он владеет охранным агентством "АЛЬФА-ЦЕНТР ЮА".

По информации издания, на странице спортклуба в Instagram опубликовали несколько квитанций о возврате денег клиентам. Но сайт Sport Family до сих пор работает и продает абонементы без информации о закрытии.

Полиция подтвердила "Думской" получение двух заявлений от пострадавших клиентов. Детали расследования не разглашают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известный ресторатор рассказал, почему закрылось легендарное заведение "для самцов и самочек" в Одессе. Причина нестандартная.