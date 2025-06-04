Досталось даже Кличко: между Безуглой и послом Канады разразился скандал из-за ЛГБТК-символики КГГА

Посол якобы заблокировала депутата в соцсети

В Киеве разразился дипломатический скандал между народной депутатом Марьяной Безуглой и послом Канады Наталией Цмоц. Причиной послужила ЛГБТК-символика в соцсетях Киевской городской государственной администрации.

2 июня КГГА кратковременно обновила главное изображение на своих страницах, добавив к гербу Киева радужные цвета — символ ЛГБТК-сообщества. Таким образом, город присоединился к Месяцу гордости, международной кампании в поддержку равенства и прав человека, пишет hromadske.

Это вызвало возмущение депутата Безуглой, которая публично спросила: "Кличко гей?". В соцсетях ее заявление восприняли как гомофобное.

В ответ Безугла возразила, что является гомофобкой, но повторила свою предыдущую позицию: ЛГБТК — по ее мнению, это "не норма, а психофизиологическое отклонение", сравнимое с ожирением или врожденными болезнями.

Посол Канады Наталья Цмоц сделала репост сообщения Безуглой со словами "Горда за Киев". Депутат намекнула, что это было ошибкой. Похоже, посол хотела перепостить сообщение КГГА, а не ответ Безуглой, на что обратила внимание сама депутат.

Наталья Цмоц, посол Канады в Украине

"Кажется, Наталья Цмоц не совсем разобралась, перепостив меня. Посол Канады поддерживает ли развертывание ЛГБТК в КГГА, или в Киеве, или что Кличко, ну, вы поняли. Госпожа Цмоц, он — коррупционер, а вот скриншоты не горят", — написала Безуглая.

Марианна Безуглая, народный депутат

Посол в ответ заявила, что ей стыдно за поведение депутата: "Я лично и как представительница Канады, поддерживаю КиевПрайд. Посоветую вам сохранить лицо и удалить пост".

Безуглая не просила прощения. Напротив — обвинила Цмоц в неуместном вмешательстве.

"Не думаю, что продвижение гей-парадов — это то, чем должна заниматься другая страна во время войны в другой стране, даже если мы партнеры и союзники. Свою позицию по ЛГБТК я уже давно отметила, и она ни в коем случае не радикальная — предоставляю копию публикации", — написала депутат.

Она также сообщила, что Цмоц заблокировала ее в Facebook, и пообещала прислать официальное письмо "относительно уважения украинскому парламентарию".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в июне пройдет "Марш равенства" в поддержку ЛГБТИК+ сообщества. Организаторы назвали точную дату.