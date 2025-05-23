В Киеве пройдет "Марш равенства" в поддержку ЛГБТИК+ сообщества: организаторы назвали дату

Место проведения Марша пока неизвестно

В июне 2025 года в Киеве пройдет ежегодное событие для ЛГБТИК+ сообщества — КиевПрайд. В этом году мероприятия пройдут под лозунгом "Единство в многообразии", являющимся официальным девизом Европейского Союза.

Об этом сообщили организаторы. Программа состоит из двух основных событий.

7 июня состоится благотворительный фестиваль КиевПрайд Парк в культурном пространстве КИТ на территории ВДНХ. В рамках мероприятия планируется лектория, мастер-классы, выставки, ярмарка украинских брендов, зона живой музыки и другие активности. Вход – свободный, по предварительной регистрации.

14 июня запланирован Марш КиевПрайд — правозащитная акция, которая является центральной частью ежегодной прайд-недели. Из-за соображений безопасности место проведения Марша пока не разглашается.

"В этом году мы снова выходим в сердце столицы, чтобы заявить: мы здесь, мы рядом, мы воюем, волонтерим, работаем, любим — и имеем право быть защищенными и равными", — сообщили организаторы.

Организаторы сообщают, что в 2024 году в Марше приняли участие около 500 человек, и в этом году ожидается большее количество участников. Также в 2025 году ввели две отдельные формы регистрации – для граждан Украины и для иностранных гостей.

Украинцы возмутилась такой новостью. По их словам, что Марш не ко времени, ведь в стране война.

Другие пользователи сети поддержали эту инициативу, отмечая, что все имеют права.

Напомним, в прошлом году в Киеве сотни людей вышли на митинг против "Марша Равенства". Тогда возле здания Киевской городской государственной администрации собрались военные, активисты и ветераны российско-украинской войны. Люди требовали от киевских властей отменить марш в поддержку ЛГБТИК+.