Портал в параллельный мир? Киевлян удивило круглое окно в панельке (видео)
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В сети предположили для чего его могли бы установить
В Киеве жители заметили необычное архитектурное решение в одной из многоэтажек. Круглое окно установленное в стене типичного панельного здания.
Видео конструкции опубликовали в соцсетях. Ролик сразу вызвал волну шуток, мемов и удивления.
Среди стандартных прямоугольных окон одно абсолютно круглое. Оно выглядит так, будто вырезано из другой эпохи или даже жанра — фантастики или фэнтези.
Что касается того, почему появилось круглое окно — версий много. Одни предполагают, что владелец квартиры просто хотел отличаться.
В сети предположили, почему именно круглое окно могло появиться в многоэтажке. Первая версия — в фильме "Властелин колец" у хоббитов была такая дверь дома. Однако выходить в дверь на верхнем этаже — плохая идея.
Вторая версия, которой допускаются пользователи сети – в фильме "5 элемент" у злодея Зорга было круглое окно в кабинете. Так что, судя по всему, зло не дремлет, шутят комментаторы.
Кое-кого такое "дизайнерское" решение не удивило. А некоторых возмутила "порча фасада".
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на крыше многоэтажки установили интересный аппарат. Он имитирует крики хищных птиц.