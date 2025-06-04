Хайп любой ценой: в Киеве скандальный блоггер Crawly испортил дорогие гаджеты (фото, видео)

Пока официальных комментариев от киевской полиции по поводу инцидента не поступало

В киевском магазине электроники произошел вопиющий инцидент: молодой блоггер Владислав Олейниченко, более известный как Crawly, разбил дорогостоящую технику прямо в торговом зале. Все это он снимал на видео — очевидно ради очередной порции просмотров в интернете.

Фото и видео показали в местных пабликах.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мужчина целенаправленно бьет технику, несмотря на присутствие работников магазина и других покупателей. Его действия вызвали негодование очевидцев. Как известно, он испортил MacBook и несколько смартфонов Apple.

Кто такой Crawly

Известно, что Владислав Олейниченко уже имел скандальную репутацию и за пределами Украины. В 2023 году его депортировали из Польши после серии подобных провокаций. В частности, в Варшаве он устраивал публичные погромы, снимал их на видео и выкладывал в TikTok, чем привлек внимание местных правоохранителей. В результате — Crawly получил запрет на въезд в страны Шенгенской зоны сроком на 10 лет.

Пока официальных комментариев от киевской полиции по поводу инцидента не поступало, однако в сети активно обсуждают целесообразность ответственности за подобные публичные поступки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в киевском ресторане быстрого питания KFC на Позняках группа подростков в масках голубей, возглавляемая тикток-блогером Crawly, устроила громкую сцену. Их поведение выглядело абсурдно и вызывало откровенный дискомфорт у посетителей и работников заведения.