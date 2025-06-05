Портал у паралельний світ? Киян здивувало кругле вікно в панельці (відео)

У мережі припустили для чого його могли б встановити

У Києві мешканці помітили незвичне архітектурне рішення в одній із багатоповерхівок. Кругле вікно встановлене в стіні типової панельної будівлі.

Відео конструкції опублікували в соцмережах. Ролик одразу викликав хвилю жартів, мемів і здивування.

Серед стандартних прямокутних вікон — одне абсолютно кругле. Воно має такий вигляд, ніби вирізане з іншої епохи або навіть жанру — фантастики чи фентезі.

Щодо того, чому з’явилося кругле вікно — версій багато. Одні припускають, що власник квартири просто хотів вирізнятися.

У мережі припустили, чому саме кругле вікно могло з'явитися в багатоповерхівці. Перша версія — у фільмі "Володар кілець" у хобітів були такі двері будинку. Однак виходити у двері на верхньому поверсі — погана ідея.

Друга версія, якої припускаються користувачі мережі — у фільмі "5 елемент" у лиходія Зорга було кругле вікно в кабінеті. Так що, судячи з усього — зло не дрімає, жартують коментатори.

Декого таке "дизайнерське" рішення не здивувало. А декого обурило "псування фасаду".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві на даху багатоповерхівки встановили цікавий апарат. Він імітує крики хижих птахів.