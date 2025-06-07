"Хорошо, что не волки": в центре Киева мужчины похвастались необычными домашними любимцами (видео)

Некоторые горожани отметили, что эти мужчины часто подходят к местному отделению полиции и просят деньги на корм для коз

В центре Киева вечером 6 июня заметили необычную картину: двое мужчин прогуливались по улице, выгуливая на поводке трех коз. Животные спокойно грызли листья на кустах, а прохожие с интересом подходили к ним, гладили и удивлялись столь необычной прогулке.

Это видео опубликовал журналист Сергей Гришин. Параллельно неподалеку другие люди выгуливали собак, а козы бегали по всему парку, вызывая большой интерес у местных жителей и гостей столицы.

В комментариях под видео пользователи активно делились впечатлениями. Один из них написал: "Когда запрет на охоту — хорошо, что не волки". Другой заметил, что эти мужчины часто подходят у местного отделения полиции и просят деньги на корм для коз. Также было шутливое замечание: "Вот теперь ясно, откуда взялись те "типочки с козами"".

Многие комментаторы отмечали, что козы уже стали местным "аттракционом", ведь их регулярно видят недалеко от Золотых ворот и в столичных парках в любое время года. Один из комментаторов подметил: "Водить козу — буквально!".

Так, прогулка с парнокопытными стала настоящей сенсацией для киевлян, вызвав и улыбки, и удивление, и оживленное обсуждение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве заметили на улице довольно необычную картину. В историческом районе Чоколовка мужчина прогуливался среди жилых домов, а за ним по асфальту волочился большой старый телевизор. Очевидцы не смогли удержаться и сняли это на видео.