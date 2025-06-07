"Добре, що не вовки": у центрі Києва чоловіки похизувалися незвичними домашніми улюбленцями (відео)

Дехто з містян зазначив, що ці чоловіки часто підходять до місцевого відділку поліції і просять гроші на корм для кіз

У центрі Києва ввечері 6 червня помітили незвичайну картину: двоє чоловіків прогулювалися вулицею, вигулюючи на повідку трьох кіз. Тварини спокійно гризли листя на кущах, а перехожі з цікавістю підходили до них, гладили й дивувалися такій незвичайній прогулянці.

Це відео опублікував журналіст Сергій Грішин. Паралельно неподалік інші люди вигулювали собак, а кози бігали по всьому парку, викликаючи неабиякий інтерес у місцевих жителів та гостей столиці.

У коментарях під відео користувачі активно ділилися враженнями. Один з них написав: "Коли заборона на полювання — добре, що не вовки". Інший зауважив, що ці чоловіки часто підходять біля місцевого відділку поліції і просять гроші на корм для кіз. Також було жартівливе зауваження: "От тепер ясно, звідки взялися ті "тіпочки з козами"".

Багато коментаторів відзначали, що кози вже стали місцевим "атракціоном", адже їх регулярно бачать неподалік Золотих воріт і в столичних парках у будь-яку пору року. Один з коментаторів підмітив: "Водити козу — буквально!".

Так, прогулянка з парнокопитними стала справжньою сенсацією для киян, викликавши і усмішки, і подив, і жваве обговорення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві помітили на вулиці доволі незвичайну картину. В історичному районі Чоколівка чоловік прогулювався серед житлових будинків, а за ним по асфальту волочився великий старий телевізор. Очевидці не змогли втриматися і зняли це на відео.