Жара отступила от Киева, а вот зонты понадобятся. Какой погоды ждать в эти дни

В течение 9-11 мая Киев ощутит на себе благоприятную летнюю погоду — до +21 градуса днем и местами дожди с ветрами

Погода в Киеве стала более благоприятной, ведь еще недавно в городе держалась жара до +32 градусов. В ближайшие дни синоптики прогнозируют местами мелкие дожди и ветры.

Температура в течение 9-11 июня будет колебаться в пределах +21…24 градуса днем и +12…24 градуса ночью. Таким прогнозом поделились в Meteofor.

Ночью понедельника, 9 июня, прошел мелкий дождь. Однако в течение всего дня его не ожидается. Переменная облачность будет держаться все время. Воздух днем и ночью прогреется до +24 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются в течение утра-вечера — свежие-сильные 9-11 м/с.

Вторник, 10 июня, принесет же лишь небольшую облачность. Температура днем повысится до +21 градусов, а ночью она опустилась до +12 градусов. В течение утра-дня будут бушевать сильнейшие ветры — свежие 8-9 м/с.

Однако в среду, 11 июня, возобновятся дожди. Они будут идти во второй половине суток, причем днем они будут слабее, чем вечером. Показатели на термометрах в дневное время вырастут до +21 градуса, а в ночное упадут до +12 градусов. Сила ветра не превысит умеренные 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли жара в Украине во второй половине июня.