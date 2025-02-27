В Киеве масштабный пожар. Густой дым поднимается в одном из районов столицы, обновлено (фото, видео)

Спасатели уже работают

В Киеве вспыхнул мощный пожар в Днепровском районе. На улице Павла Усенко загорелись торговые ряды вместе с СТО днем ​​в четверг, 27 февраля.

Как сообщают местные каналы, гореть может и рядом расположенное автосалон. Точно, что именно вспыхнуло неизвестно, но огонь стремительно распространился на ближайшие здания.

UPD: В сети уже показали первые кадры изнутри СТО в Днепровском районе, где вероятнее всего вспыхнул масштабный пожар.

"Возгорание произошло в двух зданиях СТО", — сообщил Новости.LIVE спикер ГСЧС в Киеве Павел Петров.

Известно, что пожар на площади 300 м² удалось локализовать. Спасатели продолжают разбирать конструкции. Предварительно никто не пострадал.

"В Киеве горит автосалон в Днепровском районе по ул. Усенко", — говорится в сообщении.

На фото и видео видно, что над местом возгорания поднимается густой черный дым, который виден даже из других уголков столицы. С каждой минутой пожар разгорается все сильнее, а дымом затягивает все близлежащие территории. Пока причина возгорания точно не известна.

О пострадавших также не сообщалось. На месте пожара уже работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Местные сообщают, что на месте пожара раздалось несколько взрывов. Вероятнее всего, они связаны с горением бензиновых канистр или газовых баллонов. Качество воздуха в Днепровском районе резко ухудшилось. Стоит сильный запах гари и жженой резины, окна лучше держать закрытыми, а от прогулок временно отказаться.

Напомним, в Киевской области в ночь на 27 февраля в результате атаки БПЛА загорелось предприятие. Спасатели несколько часов ликвидировали пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в центре Киева произошел сильный пожар в одной из крупных построек.