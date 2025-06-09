Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко про новую тактику россиян при ракетных и дроновых атаках

Похоже, в вопросе ракетного террора Россия выбрала тактику концентрированных ударов.

Суть – не рассредоточивать ударный потенциал по разным направлениям и городам, в ходе массированных ударов, а концентрировать его большую часть на отдельно взятых целях. Например, в прошлый раз массированная ракетная атака была сконцентрирована на Луцке и Тернополе, дроновая – на Харькове. В этот раз страдали Ровно, оказавшиеся под самым массированным ударом с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Не знаю, кто стал идеологом в российском Генштабе этой концепции, но если такие удары повторятся, можно говорить о том, что эту тактику будут практиковать системно. Проблема в том, что у нас единичные города могут противодействовать концентрированным ударам, в первую очередь, конечно же, Киев.

Это в очередной раз поднимает вопрос обеспечения если не всех городов Украины эшелонированной ПВО, то создание барьера, по самым распространённым и часто применяемым маршрутам полёта российских средств поражения, как дронов, так и ракет. Разумеется, в этом вопросе мы целиком и полностью остаёмся, зависимы от наших партнёров.

Источник: Телеграм Александра Коваленко