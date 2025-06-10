Киев отдыхает от жары. Придут ли на смену ей дожди и ветры

В течение 10-12 июня 2025 года в Киеве будет облачно, мокро, ветрено и до +22 градусов днем

Киев наслаждается прохладой после жары до +32 градусов. В ближайшие дни синоптики обещают еще большую облачность, местами дожди и ежедневные ветры.

В течение 10-12 июня температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19…22 градусов. Ночью она ожидается в коридоре +11…14 градусов, как сообщили в Meteofor.

Ночь вторника, 10 июня, была ясной. Но уже утром на небо набежали облака, которые будут плавать до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха днем прогреется до +21 градуса, а ночью она остыла до +13 градусов. Самые сильные порывы ветра ожидаются в течение утра-дня — свежие 8-9 м/с.

Среда, 11 июня, будет более облачной. Утром и вечером будут идти дожди, причем сначала они предполагаются мелкими, а позже умеренными. Дневная температура в городе вырастет до +22 градусов, а ночная — упадет до +11 градусов. В течение второй половины суток будут бушевать сильные ветры — свежие 8 м/с.

В четверг, 12 июня, будет держаться сильная облачность. Утром и вечером пройдут мелкие дожди. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +19 градусов, а в ночное — +14 градусов. В течение утра-вечера будет бушевать сильнейший ветер — сильный 11-12 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине начнет спадать жара.