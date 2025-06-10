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В Чернобыльской зоне видели редкую птицу-хищника: как она выглядит (фото)

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Орлан
Орлан. Фото Коллаж "Телеграфа"

Размах его крыльев может достигать 2,5 метра

В зоне отчуждения Чернобыля орнитологи заметили птенец краснокнижного орлана-белохвоста. Молодая птица сидела на ветке у гнезда и, вероятно, вскоре покинет ее.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"На гнездном участке орланов-белохвостов, который наши специалисты обследовали в начале мая, был замечен птенчик, который уже значительно подрос и чувствовал себя довольно уверенно. Орнитолог Сергей Домашевский зафиксировал, что молодая птица находилась рядом с гнездом — сидела на ветке неподалеку", — говорится в сообщении.

Орлан-белохвост — одна из самых хищных птиц Евразии. Размах его крыльев может достигать 2,5 метра. В заповеднике отмечают, что оперение птенца уже хорошо сформировано, что свидетельствует о приближении периода первого вылета из гнезда.

Гнездо редкого орлана-белохвоста. Фото Сергея Домашевского

Обычно молодые орланы покидают гнездо через 10-14 недель после вылупления, однако еще некоторое время держатся неподалеку и возвращаются к родителям. Окончательно обособляются осенью, когда начинают самостоятельную жизнь.

Птица редкой птицы в Чернобыльском заповеднике. Фото Сергея Домашевского

В заповеднике отметили, что такие наблюдения чрезвычайно важны для мониторинга состояния популяции орлана-белохвоста — редкого вида, занесенного в Красную книгу Украины. Появление здорового и активного птенца свидетельствует об успешном гнездовании и благоприятных условиях для жизни этого вида на территории заповедника.

Ранее "Телеграф" писал, что редкого аиста из Красной книги заметили вблизи Чернобыля. Орнитологи планируют закольцировать молодых птиц для дальнейшего изучения популяции.

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#Чернобыль #Орлан #Редкая птица #Чорнобильський заповідник