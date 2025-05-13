Редкие хищные птицы возвращаются в Украину: в Чернобыле сделали фото

Численность орланов-белохвостов восстанавливается десятки лет, этому мешает деятельность людей

Популяция орланов-белохвостов растет в Украине. Это одни из самых больших хищных птиц Европы — размах крыльев достигает 2,5 метра.

Именно такую птицу заметили в Чернобыльском биосферном заповеднике. Птенец и его маму увидели в гнезде в 20 метрах над землей.

Такое гнездо увидеть не просто

Именно в Чернобыльском заповеднике сохранены удобные условия для гнездования орланов. Это наличие высоких старых деревьев, отсутствие людей и много еды. Ученые считают, что в заповеднике живут около 20 пар орланов-белохвостов и нашли еще несколько мест, где потенциально могут находиться их гнезда.

Орлан-белохвост в гнезде

Фото Сергея Домашевского

Однако Чернобыльская зона не единственное место гнездования этих птиц, которых очень легко отличить от других благодаря белому хвостовому оперению. Следует знать, что хвост становится белым только когда орланы достигают половой зрелости. Орланы-белохвосты питаются рыбой, поэтому обычно живут вдоль рек Днепр и Северский Донец.

В Киевской области орланы-белохвосты в основном концентрируются на территории Киевской ГЭС и в устьевой части канала Бортницкой очистной системы. Здесь они могут свободно добывать пищу, ведь вода не замерзает.

Об орланах-белохвостах

Орлан-белохвост относится к редким видам птиц в Украине. К 1970-м годам прошлого века популяция только сокращалась. Орнитологи предполагают, что количество пар могло увеличиться почти до 200, тогда как еще 50 лет назад едва насчитывало 30 пар орланов. Одна из особенностей украинских орланов-белохвостов — проживание в нашем государстве в течение всего года, в зимний период их количество в Украине растет, ведь часть орланов, обитающих севернее и восточнее Украины, прилетает в наши зимние регионы. В Украине этой птице посвящена специальная монета.

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