У Чорнобильській зоні бачили рідкісного птаха-хижака: який вигляд він має (фото)

Розмах його крил може сягати 2,5 метра

У зоні відчуження Чорнобиля орнітологи помітили пташеня червонокнижного орлана-білохвоста. Молодий птах сидів на гілці біля гнізда і, ймовірно, невдовзі залишить його.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"На гніздовій ділянці орланів-білохвостів, яку наші фахівці обстежували на початку травня, було помічено пташеня, що вже значно підросло й почувалося досить впевнено.Орнітолог Сергій Домашевський зафіксував, що молодий птах перебував поруч із гніздом – сидів на гілці неподалік", — йдеться в повідомленні.

Орлан-білохвіст — один із найбільших хижих птахів Євразії. Розмах його крил може сягати 2,5 метра. У заповіднику зазначають, що оперення пташеняти вже добре сформоване, що свідчить про наближення періоду першого вильоту з гнізда.

Гніздо рідкісного орлана-білохвоста. Фото Сергія Домашевського

Зазвичай молоді орлани залишають гніздо через 10–14 тижнів після вилуплення, проте ще деякий час тримаються неподалік і повертаються до батьків. Остаточно відокремлюються восени, коли починають самостійне життя.

Пташення рідкісного птаха в Чорнобильському заповіднику. Фото Сергія Домашевського

У заповіднику наголосили, що такі спостереження є надзвичайно важливими для моніторингу стану популяції орлана-білохвоста — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України. Поява здорового й активного пташеняти свідчить про успішне гніздування та сприятливі умови для життя цього виду на території заповідника.

Раніше "Телеграф" писав, що рідкісного лелеку з Червоної книги помітили поблизу Чорнобиля. Орнітологи планують закільцювати молодих птахів для подальшого вивчення популяції.