Сутки после массированной атаки. Улучшилось ли состояние воздуха в Киеве (карта)

В одном районе города зафиксировали не "хороший уровень"

После вражеских обстрелов 10 июня и пожаров в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Однако, 11 июня в столице наблюдается низкий уровень загрязнения.

По данным SaveEcoBot, самый чистый воздух в Соломенском районе столицы. Там зафиксированы самые низкие показатели содержания вредных веществ в воздухе.

Чистый воздух и в Оболонском районе, показатели там не превышают нормы — индекс около 14. Также безопасно прогуляться по Святошинскому району, там зафиксировали "хороший уровень".

Качество воздуха в Соломенском районе

В Печерском и Голосеевском районах тоже чистый воздух. Все зафиксированные показатели – в пределах нормы.

В Подольском и Шевченковском районах низкий уровень загрязнения воздуха. Показатели не превышают индекс 38.

Нормальное качество воздуха и на левом берегу столицы. В частности, в Дарницком и Деснянском районах зафиксирован "хороший уровень".

Однако "умеренный уровень" наблюдается в Днепровском районе, а именно на Харьковском шоссе. Там показатель загрязнения воздуха составил 53. Это может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Качество воздуха на левом берегу

Следует отметить, что все показатели находятся в пределах нормы.

Карта качества воздуха в Киеве

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Густой дым поднимается в одном из районов столицы.