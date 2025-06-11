Сутки после массированной атаки. Улучшилось ли состояние воздуха в Киеве (карта)
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В одном районе города зафиксировали не "хороший уровень"
После вражеских обстрелов 10 июня и пожаров в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Однако, 11 июня в столице наблюдается низкий уровень загрязнения.
По данным SaveEcoBot, самый чистый воздух в Соломенском районе столицы. Там зафиксированы самые низкие показатели содержания вредных веществ в воздухе.
Чистый воздух и в Оболонском районе, показатели там не превышают нормы — индекс около 14. Также безопасно прогуляться по Святошинскому району, там зафиксировали "хороший уровень".
В Печерском и Голосеевском районах тоже чистый воздух. Все зафиксированные показатели – в пределах нормы.
В Подольском и Шевченковском районах низкий уровень загрязнения воздуха. Показатели не превышают индекс 38.
Нормальное качество воздуха и на левом берегу столицы. В частности, в Дарницком и Деснянском районах зафиксирован "хороший уровень".
Однако "умеренный уровень" наблюдается в Днепровском районе, а именно на Харьковском шоссе. Там показатель загрязнения воздуха составил 53. Это может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
Следует отметить, что все показатели находятся в пределах нормы.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Густой дым поднимается в одном из районов столицы.