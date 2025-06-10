Пробок может стать больше: в Киеве ограничат движение одним из проспектов (карта)

Сразу всех полос не будут перекрывать

С 11 июня на проспекте Соборности в Киеве частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать до 18 июня.

Об этом сообщают в КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор". Причина ограничений – ремонтные работы.

Дорожники КП ШЭУ Днепровского района приступят к обновлению асфальтобетонного покрытия на участке от Дарницкой площади до моста Патона.

Важно отметить, что ремонт будут проводить поэтапно, так что полного перекрытия всех полос движения не будет. Однако, "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и настоятельно просит водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

Карта

Напомним, что в Киеве временно ограничили движение по улице Остафия Дашкевича в Днепровском районе. Согласно официальной информации, с 08:00 до 20:00 будут продолжаться дорожные работы.

Дорожники КП ШЭУ Днепровского района будут класть верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы будут выполняться на участке от улицы Черных Запорожцев до проспекта Алишера Навои.

Ранее "Телеграф" писал, что один из мостов Киева частично перекроют вплоть до конца года. Движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении правого берега.