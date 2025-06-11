Доба після масованої атаки. Чи покращився стан повітря у Києві (карта)

В одному районі міста зафіксували не "добрий рівень"

Після ворожого обстрілу 10 червня та пожеж в Києві погіршився стан повітря. Однак 11 червня у столиці спостерігається низький рівень забруднення.

За даними SaveEcoBot, найчистіше повітря у Солом'янському районі столиці. Там зафіксовано найнижчі показники вмісту шкідливих речовин у повітрі.

Чисте повітря і в Оболонському районі, показники там не перевищують норми — індекс близько 14. Також безпечно прогулятися у Святошинському районі, там зафіксували "добрий рівень".

Якість повітря у Солом'янському районі

У Печерському і Голосіївському районах також чисте повітря. Всі зафіксовані показники — в межах норми.

У Подільському та Шевченківському районах низький рівень забруднення повітря. Показники не перевищують індексу 38.

Нормальна якість повітря і на лівому березі столиці. Зокрема у Дарницькому та Деснянському районах зафіксований "добрий рівень".

Проте "помірний рівень" спостерігається у Дніпровському районі, а саме на Харківському шосе. Там показник забруднення повітря склав 53. Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Якість повітря на лівому березі

Варто зазначити, що всі показники знаходяться у межах норми.

Карта якості повітря в Києві

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. Густий дим здіймається в одному з районів столиці.