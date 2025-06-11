Доба після масованої атаки. Чи покращився стан повітря у Києві (карта)
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В одному районі міста зафіксували не "добрий рівень"
Після ворожого обстрілу 10 червня та пожеж в Києві погіршився стан повітря. Однак 11 червня у столиці спостерігається низький рівень забруднення.
За даними SaveEcoBot, найчистіше повітря у Солом'янському районі столиці. Там зафіксовано найнижчі показники вмісту шкідливих речовин у повітрі.
Чисте повітря і в Оболонському районі, показники там не перевищують норми — індекс близько 14. Також безпечно прогулятися у Святошинському районі, там зафіксували "добрий рівень".
У Печерському і Голосіївському районах також чисте повітря. Всі зафіксовані показники — в межах норми.
У Подільському та Шевченківському районах низький рівень забруднення повітря. Показники не перевищують індексу 38.
Нормальна якість повітря і на лівому березі столиці. Зокрема у Дарницькому та Деснянському районах зафіксований "добрий рівень".
Проте "помірний рівень" спостерігається у Дніпровському районі, а саме на Харківському шосе. Там показник забруднення повітря склав 53. Це може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Варто зазначити, що всі показники знаходяться у межах норми.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. Густий дим здіймається в одному з районів столиці.