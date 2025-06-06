Она защищает всю улицу: где в Киеве самая известная гаргулья и какие легенды ходят об этом доме

Готическая гаргулья уже более столетия улыбается прохожим и окутывает дом легендами

Дом №8-А на улице Большой Житомирской — одна из самых загадочных архитектурных жемчужин Киева. Она привлекает внимание не только своей историей, но и мистической гаргульей, словно оживающей на фасаде.

Эта скульптура, выполненная в готическом стиле, напоминает легендарных телохранителей собора Парижской Богоматери, но в то же время носит уникальный киевский характер. Она словно улыбается каждому проходящему мимо, создавая атмосферу таинственности и защиты.

Легенды гаргульи: мистические истории дома №8

История гаргульи окутана несколькими легендами, придающими зданию особого шарма. Согласно одной из них, владелец здания, известный киевский меценат Иосиф Роговский, был увлеченным паранормальным исследователем и регулярно проводил спиритические сеансы в комнате рядом с гаргульей. Считалось, что эта мистическая фигура не просто декоративный элемент, а настоящий охранник, который отгоняет злых духов и помогает установить контакт с потусторонним миром. Сам Роговский будто бы верил, что гаргулья — это его мистический союзник в этих обрядах.

Другая интересная версия рассказывает, что гаргулья – это своеобразное "спасибо" жильцам дома, которые бережно ухаживали за зданием и поддерживали его в идеальном состоянии. Она стала символом благодарности и защиты, оберегающей не только само здание, но и всю улицу Большую Житомирскую.

Архитектурный замысел и символизм

Архитектор Юрий Бобрусов, спроектировавший здание в начале ХХ века, имел амбициозный замысел создать сооружение в романском стиле со многими гаргульями, напоминающими старинные французские соборы. Однако из-за ограниченного бюджета удалось установить только одну — именно ту, что сегодня считается мистическим украшением улицы.

Мистический треугольник Киева

Интересно, что дом №8-А входит в так называемый "мистический треугольник" Киева вместе с "Домом с химерами" на Банковой и "Домом с котами" на улице Гоголевской. Если представить, что эти три здания соединить линиями на карте, в центре получится Софийский собор — сердце духовной жизни столицы. Эта символическая связь подчеркивает уникальную энергетику этих мест и добавляет мистики каждому из зданий.

Гаргулья сегодня: символ защиты и загадочности

Сегодня гаргулья на Большой Житомирской – это не просто архитектурная деталь, а настоящий оберег улицы, привлекающий туристов, искусствоведов и ценителей мистических историй. Она сохраняет в себе дух прошлого, переплетая его с современностью, и напоминает, что Киев — город, где история живет рядом с легендами.

Посетить дом с гаргульей можно по адресу: ул. Большая Житомирская, 8-А. До него легко добраться троллейбусами №6, 16 и 18. Рядом расположен отель InterContinental, что делает это место узнаваемым для туристов и гостей столицы.

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