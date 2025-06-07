Крымский мост может обвалиться даже без новых ударов СБУ: ученый объяснил, как и почему

Собеседник подчеркнул, что вероятные сценарии могут быть совершенно разными

Устойчивость Керченского моста на ближайшие годы остается неопределенной из-за возможных внешних факторов, которые могут повлиять на его конструкцию. Одним из таких факторов является опасная природная активность рядом с мостом.

Об этом "Телеграфу" рассказал гидрогеолог Юрий Медовар в материале "Хуже, чем землетрясение: ученый рассказал, что и когда может уничтожить мост Путина в Крым даже быстрее СБУ ".

По словам эксперта, этот мост является стратегически важной транспортной артерией, имеет сложное техническое состояние, а его будущее зависит от ряда факторов. Устойчивость его в ближайшие 5 лет будет в значительной степени определяться влиянием внешних факторов, среди которых особенно опасна активность грязевого вулкана, расположенного неподалеку от опор сооружения.

"Все зависит от того, будут ли новые удары по мосту. Сработает ли наш знаменитый грязевой вулкан, который находится рядом с опорами этого моста. Чисто детерминированный вывод сделать нельзя", — пояснил Медовар.

Ученый добавил, что вероятные сценарии могут быть совершенно разными. Если землетрясение конструкция еще не способна выдержать, то активность грязевого вулкана представляет значительно большую угрозу. В то же время, он рассказал о случае, когда во время бурения нефтяной скважины на глубине около трех километров случайно достигли зоны грязевого вулкана. Мощный выброс был настолько сильным, что бурильная свеча вылетела на поверхность и свернулась жгутом.

"Поэтому если грязевой вулкан сработает, то очень большие проблемы будут", — подытожил Юрий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 июня Крымский мост снова потерпел взрывы. По данным СМИ, СБУ провела подводную спецоперацию и в третий раз поразила переправу. Мы собрали версии, чем вероятнее всего поразили незаконно построенное общество, которым так гордился Путин.