Политический эксперт, народный депутат 8-го созыва прокомментировал третий успешный удар по Крымскому мосту

Две спецоперации мирового уровня за пару дней. То, что еще вчера было невероятно – сегодня стало реальностью. СБУ Малюка, вслед за "Паутиной", повредившей треть российской стратегической авиации, в третий раз поразила Крымский мост. В этот раз под водой.

Крымский мост на сегодняшний день был сооружением с самой большой охраной в мире. Не помогло. Ранее Служба уже дважды поражала Крымский мост в 2022 и 2023 годах. И вот новые взрывы. Как и "Паутина", операция по третьему подрыву была хорошо спланирована. Подготовка в этом случае продолжалась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. Подводные опоры сильно повреждены на уровне дна. Россияне лгут, что мост нормальный, но на самом деле он уже находится в аварийном состоянии.

Вдумайтесь. Подчиненные Малюка второй раз через несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала – для нее не существует невозможных задач даже на территории, которую занимает враг. СБУ в третий раз повредила объект, на охрану которого РФ тратит миллиарды долларов.

Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его как важный маршрут для поставки оружия. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику опрокидывания военной техники и боеприпасов. Кроме того, следует сказать, что ранее СБУ уничтожила морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке – морским дронам Службы. Остатки Черноморского флота РФ из Крыма скрылись и болтаются где-то в районе Новороссийска.

Кремлю следует подумать на словах председателя СБУ Василия Малюка: "СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется". Службе. Длительная подготовка и системная работа умножена на профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага.

Источник: Цензор.Нет