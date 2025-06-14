На легендарний дрон СБУ тепер можна подивитися в самому центрі Києва: де і коли

Це перший публічно представлений морський дрон, що реально воював у сучасній війні

Легендарний дрон Sea Baby можна побачити не тільки в акваторії Чорного моря під час полювання за ворожою технікою, а й у самому центрі столиці. В Національному Музеї історії України у Другій світовій війні з'явився експонат з війни сучасної

СБУ передала туди дрон-ветеран з-поміж безпілотного флоту, який за часи повномасштабного вторгнення уразив 11 російських кораблів та підривав Кримський міст. Саме цей дрон успішно повернувся на пункт базування. На його рахунку — кілька місій та загально 4 тисячі кілометрів "пробігу" Чорним морем.

Цей дрон вів бій з російською авіацією в грудні 2024 року, розповіли в СБУ. Через пошкодження він більше не може бути залучений у військових операціях, тож став безпечним експонатом музею.

Цей дрон вів бій з російською авіацією в Керченській затоці. Тепер його можна побачити в музеї.

Дрон-ветеран Sea Baby

З цього кулемета уразили російські гелікоптери

Коли можна побачити дрон Sea Baby в музеї

В Національному музеї вже подякували СБУ за такий цінний подарунок в колекцію. У музеї впевнені — експонат здобуде шалену популярність. Побачити його на власні очі можна в музеї, що знаходиться на Лаврській 27 протягом всього тижня. Наразі музей працює по буднях з 10 до 19, а вихідними з 10 до 20 години.

Графік роботи Національного Музею історії України у Другій світовій війні

Чим відомі дрони Sea Baby

Цей дрон — унікальна українська розробка, яка з 2022 року пройшла величезний шлях вдосконалення. Україна розпочала використання швидких малопомітних безпілотних платформ і майже не маючи власного флоту, подолала домінування Росії в Чорному морі. Ці дрони можуть розвивати швидкість до 90 км/год, мають дальність до 1000 км та можуть нести понад 1000 кг вибухівки. Вони виконують дистанційне мінування, атакують кораблі, споруди у морі, можуть вести бій з авіацією. Останнє можливо завдяки великокаліберним кулеметам із програмами автоматичного захоплення цілі та наведення.

Найвідоміше використання Sea Baby — удар по Кримському мосту 17 липня 2023 року. Також на рахунку цих дронів — атаки на корвети "Самум", патрульні кораблі "Павло Державин" тощо.

Дрон, який передали до музею — в якій операції брав участь

У ніч із 5 на 6 грудня в Керченській бухті відбувся перший в історії бій морських дронів із повітряними та морськими силами РФ. Безпілотники СБУ Sea Baby зіткнулися з російськими вертольотами, літаками та катерами типу "Раптор", які намагалися їх перехопити. Оновлені Sea Baby оснащені великокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням і супроводом цілей дали жорстку відсіч. Ймовірно, саме в цій операції постраждав дрон-ветеран.

Раніше "Телеграф" розповідав, що інженери СБУ спеціально розробили інші унікальні дрони для ураження стратегічної авіації РФ в рамках спецоперації "Павутина". В спецслужбі також розповіли деталі про підготовку.