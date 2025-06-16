"С местом для питания энергией": в Киеве продают квартиру с авторским дизайном (фото)

За эту сумму предлагают ванную при спальне и кабинет

В Шевченковском районе Киева появилась квартира с авторским интерьером. Объект находится на улице Симона Петлюры.

Квартира в доме дореволюционной застройки имеет высокий потолок и массивные стены. Объявление появилось в одной из соцсетей.

Общая площадь квартиры составляет 90 м², из них 57 м² — жилая. Кухня "для питания энергией" занимает 12 м².

Жилье находится на втором этаже четырехэтажного царского здания.

В квартире предусмотрены отдельные функциональные зоны: гостиная, спальня с ванной комнатой, кабинет и кухня. По словам продавца, дизайн дома продуман таким образом, чтобы соединить эстетику и удобство для жизни и работы.

"Это не просто жилье – это пространство для тех, кто ищет своим сердцем", — пишет автор объявления.

Квартира в центре Киева

Спальня с ванной

Локация – исторический центр города. Поблизости парк имени Тараса Шевченко, ботанический сад, станция метро "Университет" и многочисленные культурные объекты.

Стоимость квартиры – 170 тысяч долларов. По среднему курсу 1 доллар США ≈ 41,56 грн, поэтому такая сумма эквивалентна примерно 7 073 200 гривен.

Кабинет в квартире

Авторская кухня

Ранее "Телеграф" писал, что квартиры в Киеве существенно подорожали. За последние полгода стоимость квадратного метра жилья в столице выросла почти на 16%. В каком районе можно найти доступное жилье?