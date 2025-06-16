"З місцем для живлення енергією": у Києві продають квартиру з авторським дизайном (фото)

За цю суму пропонують ванну при спальні та кабінет

У Шевченківському районі Києва з’явилася у продажу квартира з авторським інтер’єром. Об’єкт знаходиться на вулиці Симона Петлюри.

Квартира у будинку дореволюційної забудови має високу стелю та масивні стіни. Оголошення з'явилося в одні із соцмереж.

Як зазначає продавець, загальна площа квартири становить 90 м², з них 57 м² — житлова. Кухня "для живлення енергією" займає 12 м².

Житло знаходиться на другому поверсі чотириповерхової царської будівлі.

У квартирі передбачено окремі функціональні зони: вітальня, спальня з ванною кімнатою, кабінет і кухня. За словами продавця, дизайн оселі продуманий таким чином, щоб поєднати естетику та зручність для життя й роботи.

"Це не просто житло — це простір для тих, хто шукає своїм серцем", — пише автор оголошення.

Квартира в центрі Києва

Спальння з ванною

Локація — історичний центр міста. Поблизу — парк імені Тараса Шевченка, ботанічний сад, станція метро "Університет" та численні культурні об’єкти.

Вартість квартири — 170 тисяч доларів. За середнім курсом 1 долар США ≈ 41,56 грн, тому така сума еквівалентні приблизно 7 073 200 гривень.

Кабінет у квартирі

Авторська кухня

Раніше "Телеграф" писав, що квартири в Києві суттєво подорожчали. За останні пів року вартість квадратного метра житла в столиці зросла на майже 16%. У якому районі можна знайти доступне житло?