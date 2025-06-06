Где в Киеве можно купаться: список пляжей с безопасной водой

Воду на анализ брали не только в Днепре

В Киеве провели исследование качества воды в реках и озерах. 13 пляжей столицы соответствуют установленным нормам купания.

Центр общественного здоровья Украины обнародовал перечень пляжей, где качество воды соответствует санитарным нормам и купание разрешено. Как сообщают в Центре, лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний регулярно проверяют состояние воды в рекреационных зонах.

По последним данным, следующие пляжи пригодные для купания:

📍 Днепровский район (р. Днепр):

"Венеция"

"Радуга"

"Детский"

"Золотой"

"Молодежный"

"Передместная слободка"

"Центральный"

📍 Днепровский район (озеро Тельбин):

Пляж "Тельбин"

📍 Деснянский район:

"Троещина" (р. Десенка)

"Черторый" (парк "Муромец")

📍 Оболонский район:

"Пуща-Водица" (5–7 линия)

"Остров Оболонь"

Напомним, что в 2025 году Киев не будет открывать официальный пляжный сезон. Городские власти призывают людей воздержаться от отдыха у воды.

Главная причина отсутствия официального открытия – воздушные тревоги и нехватка укрытий у водоемов. Однако юридического запрета на посещение пляжей нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появляются первые отдыхающие на пляжах. Киевлянам и гостям столицы напомнили, как вести себя у водоема.