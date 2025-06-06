Где в Киеве можно купаться: список пляжей с безопасной водой
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Воду на анализ брали не только в Днепре
В Киеве провели исследование качества воды в реках и озерах. 13 пляжей столицы соответствуют установленным нормам купания.
Центр общественного здоровья Украины обнародовал перечень пляжей, где качество воды соответствует санитарным нормам и купание разрешено. Как сообщают в Центре, лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний регулярно проверяют состояние воды в рекреационных зонах.
По последним данным, следующие пляжи пригодные для купания:
📍 Днепровский район (р. Днепр):
- "Венеция"
- "Радуга"
- "Детский"
- "Золотой"
- "Молодежный"
- "Передместная слободка"
- "Центральный"
📍 Днепровский район (озеро Тельбин):
- Пляж "Тельбин"
📍 Деснянский район:
- "Троещина" (р. Десенка)
- "Черторый" (парк "Муромец")
📍 Оболонский район:
- "Пуща-Водица" (5–7 линия)
- "Остров Оболонь"
Напомним, что в 2025 году Киев не будет открывать официальный пляжный сезон. Городские власти призывают людей воздержаться от отдыха у воды.
Главная причина отсутствия официального открытия – воздушные тревоги и нехватка укрытий у водоемов. Однако юридического запрета на посещение пляжей нет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появляются первые отдыхающие на пляжах. Киевлянам и гостям столицы напомнили, как вести себя у водоема.