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Где в Киеве можно купаться: список пляжей с безопасной водой

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Пляжный сезон Новость обновлена 06 июня 2025, 12:48
Пляжный сезон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Воду на анализ брали не только в Днепре

В Киеве провели исследование качества воды в реках и озерах. 13 пляжей столицы соответствуют установленным нормам купания.

Центр общественного здоровья Украины обнародовал перечень пляжей, где качество воды соответствует санитарным нормам и купание разрешено. Как сообщают в Центре, лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний регулярно проверяют состояние воды в рекреационных зонах.

По последним данным, следующие пляжи пригодные для купания:

📍 Днепровский район (р. Днепр):

  • "Венеция"
  • "Радуга"
  • "Детский"
  • "Золотой"
  • "Молодежный"
  • "Передместная слободка"
  • "Центральный"

📍 Днепровский район (озеро Тельбин):

  • Пляж "Тельбин"

📍 Деснянский район:

  • "Троещина" (р. Десенка)
  • "Черторый" (парк "Муромец")

📍 Оболонский район:

  • "Пуща-Водица" (5–7 линия)
  • "Остров Оболонь"

Напомним, что в 2025 году Киев не будет открывать официальный пляжный сезон. Городские власти призывают людей воздержаться от отдыха у воды.

Главная причина отсутствия официального открытия – воздушные тревоги и нехватка укрытий у водоемов. Однако юридического запрета на посещение пляжей нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появляются первые отдыхающие на пляжах. Киевлянам и гостям столицы напомнили, как вести себя у водоема.

Теги:
#Новости Киева #Пляжный сезон #Пляжи в Киеве