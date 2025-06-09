Театры, концерты и сказкотерапия: куда пойти в Киеве на этой неделе
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На киевских сценах — мощная афиша
На этой неделе Киев превратится в настоящий культурный хаб. Город приглашает киевлян и гостей столицы на десятки событий: театральные премьеры, выставки, экскурсии, концерты и даже сказкотерапию.
Куда пойти с 9 по 16 июня, сообщает Департамент культуры КГГА.
Театры
Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра
- 10 июня – "Halt" (драма по мотивам Шекспира)
- 11 июня – "Близость" (психологическая драма)
- 12 июня – "Король Лир"
- 13 июня – "Одинокий Запад" (по пьесе Мартина Макдоны)
- 14 июня – "Море… Ночь… Свечи…" и "Отелло"
- 15 июня — "Уехать нельзя остаться" и "Хлебное перемирие"
Молодой театр
- 10 июня – "Мать моей мамы", "Саломея"
- 11 июня – мюзикл "Кабаре" и "Королева красоты"
- 12 июня – "Кабаре" и премьера "Анархист"
- 13 июня – "Кабаре" и "Риверсайд драйв"
- 14 июня – "Как я осталась сама", "Пепел"
- 15 июня – "Фенилетиламин", "Саша, вынеси мусор"
Театр "Колесо"
- 10 июня – музыкальная комедия "Одесса. Безумная любовь"
- 11–12 июня – детективная комедия "Случай в Гостинице дю Коммерс"
- 13–14 июня – спектакль "Страсти дома господина Г.-П."
- 14–15 июня – драма "Мама, где ты?"
- 15 июня – экскурсия за кулисы театра
Театр оперы и балета для детей и юношества
- 12 июня – балет "Соячье крыло"
- 13 июня – мюзикл "Жил себе пес…", концерт "Тринадцать"
- 14 июня — "Джазовый алфавит"
- 15 июня – балет "Дюймовочка"
Театр оперетты
- 11 июня – "В джазе только девушки"
- 12 июня – "Маруся Чурай"
- 13 июня – "Дориан Грей"
- 14 июня — "Летучая мышь"
- 15 июня – "Семейка Адамсов"
Театр на Печерске
- 10-11 июня — "Ленивые и нежные" (11-го с аудиоописанием)
- 12–13 июня – "Поколение пепси"
- 14 июня – "Мир в ореховой скорлупе"
- 15 июня – "Каменный хозяин"
Кукольные театры и детские просторы
- 11 июня – "Котик и Петушок" ("В мире сказок")
- 14 июня – "Коза-Дереза" ("В мире сказок"), "О капризной Гусенице и влюбленном Червяке"
- 15 июня – "Мама для мамонтенка"
Музеи и выставки
Музей истории Киева
- 10 июня – открытие выставки "На фестины в Киев"
- 14 июня – квест "В поисках города Владимира", экскурсия "Тени старого Киева"
- Продолжаются: "Тени старого Киева", "Украинский авангард", "На страже Святой Софии", "Цена свободы" и другие
Музей Михаила Грушевского
- 13–14 июня – спектакль-экскурсия "СВОИ/ЧУЖИЕ"
- 15 июня – прогулка "Да тут же жил Грушевский!"
Музей украинской диаспоры
- До 22 июня – выставка Лидии Селянко
- Постоянно – экспозиции "Я вернусь к своему Отечеству", "Наш Сикорский"
Музей шестидесятничества
- До 30 июня – выставки о Донбассе и репрессированных художниках
- До 17 июня – акварели Петра Юрченко
Музей театрального, музыкального и киноискусства
- 15 июня – сказкотерапия "Сказка для всех"
- До 30 июня – сценография Людмилы Нагорной, выставка о Лесе Курбасе
Дом-музей М.М. Заньковецкой
- До 13 июня – импрессионизм из Кривого Рога
- До 18 июня – выставка Елены Хохряковой
Музей Ивана Гончара
- 15 июня – American gospel workshop & концерт
- До 22 июня – писанки из Мариуполя
Музей книги и книгопечатания Украины
- 15 июня – концерт классической музыки
- Продолжаются выставки о Лине Костенко, Пасхе и Тарасе Шевченко
Национальный музей "Киевская картинная галерея"
- 14 июня – встреча с Юрием Мичко
- До 30 ноября – выставка "Терещенковская, 9"
- Продолжаются выставки "Киев. Ритмы", "Золтан Мичка"
Музей гетманства
- 14 июня – тематическая экскурсия о Филиппе Орлике
- 12–22 июня – выставка "Лето, по которому скучаю"
Киевская крепость
- До 20 июня – фотовыставки о детях войны и жизни военных
Концерты и спецсобытия
Филармония в музеях
- 11 июня – "Красная рута" (Ольга Чубарева)
- 13 июня – Rizol Quartet Virtuoso
- 14 июня – Анатолий Юрченко
- 15 июня – концерт в квартире-музее П. Тычины
Мастер-классы и встречи
- 12 июня – пластинография в музее Рыльского
- 13 июня – встреча с поэтессой Натальей Бельченко
- 14 июня – концерт фольклорной группы "Веселые музыки"
- 15 июня – экскурсия "Киевский латинский квартал Косачев"
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в начале недели. В ближайшие дни город покинут осадки, температура немного спадет, а порывы ветра понемногу будут утихать.