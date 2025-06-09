Театры, концерты и сказкотерапия: куда пойти в Киеве на этой неделе

На киевских сценах — мощная афиша

На этой неделе Киев превратится в настоящий культурный хаб. Город приглашает киевлян и гостей столицы на десятки событий: театральные премьеры, выставки, экскурсии, концерты и даже сказкотерапию.

Куда пойти с 9 по 16 июня, сообщает Департамент культуры КГГА.

Театры

Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

10 июня – "Halt" (драма по мотивам Шекспира)

11 июня – "Близость" (психологическая драма)

12 июня – "Король Лир"

13 июня – "Одинокий Запад" (по пьесе Мартина Макдоны)

14 июня – "Море… Ночь… Свечи…" и "Отелло"

15 июня — "Уехать нельзя остаться" и "Хлебное перемирие"

Молодой театр

10 июня – "Мать моей мамы", "Саломея"

11 июня – мюзикл "Кабаре" и "Королева красоты"

12 июня – "Кабаре" и премьера "Анархист"

13 июня – "Кабаре" и "Риверсайд драйв"

14 июня – "Как я осталась сама", "Пепел"

15 июня – "Фенилетиламин", "Саша, вынеси мусор"

Театр "Колесо"

10 июня – музыкальная комедия "Одесса. Безумная любовь"

11–12 июня – детективная комедия "Случай в Гостинице дю Коммерс"

13–14 июня – спектакль "Страсти дома господина Г.-П."

14–15 июня – драма "Мама, где ты?"

15 июня – экскурсия за кулисы театра

Театр оперы и балета для детей и юношества

12 июня – балет "Соячье крыло"

13 июня – мюзикл "Жил себе пес…", концерт "Тринадцать"

14 июня — "Джазовый алфавит"

15 июня – балет "Дюймовочка"

Театр оперетты

11 июня – "В джазе только девушки"

12 июня – "Маруся Чурай"

13 июня – "Дориан Грей"

14 июня — "Летучая мышь"

15 июня – "Семейка Адамсов"

Театр на Печерске

10-11 июня — "Ленивые и нежные" (11-го с аудиоописанием)

12–13 июня – "Поколение пепси"

14 июня – "Мир в ореховой скорлупе"

15 июня – "Каменный хозяин"

Кукольные театры и детские просторы

11 июня – "Котик и Петушок" ("В мире сказок")

14 июня – "Коза-Дереза" ("В мире сказок"), "О капризной Гусенице и влюбленном Червяке"

15 июня – "Мама для мамонтенка"

Музеи и выставки

Музей истории Киева

10 июня – открытие выставки "На фестины в Киев"

14 июня – квест "В поисках города Владимира", экскурсия "Тени старого Киева"

Продолжаются: "Тени старого Киева", "Украинский авангард", "На страже Святой Софии", "Цена свободы" и другие

Музей Михаила Грушевского

13–14 июня – спектакль-экскурсия "СВОИ/ЧУЖИЕ"

15 июня – прогулка "Да тут же жил Грушевский!"

Музей украинской диаспоры

До 22 июня – выставка Лидии Селянко

Постоянно – экспозиции "Я вернусь к своему Отечеству", "Наш Сикорский"

Музей шестидесятничества

До 30 июня – выставки о Донбассе и репрессированных художниках

До 17 июня – акварели Петра Юрченко

Музей театрального, музыкального и киноискусства

15 июня – сказкотерапия "Сказка для всех"

До 30 июня – сценография Людмилы Нагорной, выставка о Лесе Курбасе

Дом-музей М.М. Заньковецкой

До 13 июня – импрессионизм из Кривого Рога

До 18 июня – выставка Елены Хохряковой

Музей Ивана Гончара

15 июня – American gospel workshop & концерт

До 22 июня – писанки из Мариуполя

Музей книги и книгопечатания Украины

15 июня – концерт классической музыки

Продолжаются выставки о Лине Костенко, Пасхе и Тарасе Шевченко

Национальный музей "Киевская картинная галерея"

14 июня – встреча с Юрием Мичко

До 30 ноября – выставка "Терещенковская, 9"

Продолжаются выставки "Киев. Ритмы", "Золтан Мичка"

Музей гетманства

14 июня – тематическая экскурсия о Филиппе Орлике

12–22 июня – выставка "Лето, по которому скучаю"

Киевская крепость

До 20 июня – фотовыставки о детях войны и жизни военных

Концерты и спецсобытия

Филармония в музеях

11 июня – "Красная рута" (Ольга Чубарева)

13 июня – Rizol Quartet Virtuoso

14 июня – Анатолий Юрченко

15 июня – концерт в квартире-музее П. Тычины

Мастер-классы и встречи

12 июня – пластинография в музее Рыльского

13 июня – встреча с поэтессой Натальей Бельченко

14 июня – концерт фольклорной группы "Веселые музыки"

15 июня – экскурсия "Киевский латинский квартал Косачев"

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в начале недели. В ближайшие дни город покинут осадки, температура немного спадет, а порывы ветра понемногу будут утихать.