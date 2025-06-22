Это событие снова потреплет украинцам нервы. Что может произойти 23 и 24 июня

Уже с понедельника Земля снова будет находиться в лапах магнитной бури

Земля пока отдыхает от сильной и средней магнитной бури. Однако астросиноптики прогнозируют, что такое затишье ненадолго и уже с понедельника, 22 июня, геомагнитный шторм возобновится.

Согласно обновленному графику геомагнитных штормов, который находится на сайте Meteoagent, составляемого на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 22 июня Земля находится в состоянии покоя, но это ненадолго.

Уже с понедельника, 23 июня, ученые прогнозируют возобновление среднего геомагнитного шторма в почти 4 балла. Он не успокоится и 24 июня, однако и не повысит свою силу до "красного" уровня.

Ученые предупреждают, что это не окончательные данные, ведь солнечная погода нестабильна и может меняться каждые 10 минут. А значит если утром на графике не было магнитных бурь, то это не дает стопроцентную гарантию того, что они не начнут бушевать уже в обед или вечером того же дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину накроет адская жара до +40 градусов.