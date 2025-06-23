"Проснулся, а надо мной плита". Киевлянин чудом выжил во время удару по многоэтажке (видео)

Мужчина пока сам не понимает, как ему достался второй шанс на жизнь

Жильцу многоэтажного дома, разрушенного в Шевченковском районе Киева, чудом удалось выжить этой ночью. Когда он проснулся, то увидел, что над ним висит бетонная плита. К счастью, сейчас с мужчиной все в порядке и его жизни ничего не угрожает.

Этот день Валерий прозвал своим вторым Днем рождения. Видео с рассказом участника этой невероятной истории публикует "Суспільне".

"Когда я проснулся, надо мной висела плита. Она еще часть ноги мне придавила, я немного вырывался. Самое страшное, что я под той плитой открыл глаза… И я не знаю, как мне достался этот второй шанс. Это, наверное, на всю жизнь. Как я выжил? Это для меня фантастика", — рассказывает Валерий.

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Собеседник издания также отметил, что его квартира находится на пятом этаже. Уже оказавшись на улице он взглянул на ту самую плиту, которая свисала над кроватью, и удивился, как ему удалось выжить.

"Я выжил. Я должен что-то важное сделать, ведь Бог оставил меня в этой жизни. Я пока не знаю, для чего. Буду выяснять" — подчеркнул житель дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 июня россияне обстреляли Киевскую область. Известно, что во время повторного российского обстрела были травмированы двое спасателей.