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Х-101 попала в многоэтажку в Киеве. Сколько у России таких ракет и носителей

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Ракета Х-101 попала в дом в Киеве 17 июня Новость обновлена 17 июня 2025, 15:16
Ракета Х-101 попала в дом в Киеве 17 июня. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ее скорость составляет до 720 километров в час.

Россия ударила по многоэтажке в Киеве крылатой ракетой Х-101. Она провалилась почти в подвал и разрушила целый подъезд жилого дома.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, это не первый случай таких страшных последствий после попадания ракеты Х-101.

Он пояснил, что, кроме дронов и других типов ракет, Россия выпустила по Киеву во время атаки 17 июня 16 крылатых ракет Х-101, из которых 15 сбито, одна попала в жилой дом. Добавим, что до этого министр внутренних дел Игорь Клименко говорил, что в многоэтажку прилетела баллистика.

Попадание ракеты Х-101 в здание в Киеве
Попадание ракеты Х-101 в здание в Киеве
В Киеве в дом попала ракета Х-101
В Киеве в дом попала ракета Х-101

Что известно о ракете Х-101

Это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух — земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Она сама по себе не несет ядерного заряда, но есть ракета Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.

Характеристика ракеты Х-101:

  • Носители: Ту-160, Ту-95МС;
  • Класс: воздух – земля;
  • Скорость полета ракеты – до 720 км/ч;
  • Максимальная дальность: до 5500 километров;
  • Общий вес: примерно 2400 килограммов;
  • Вес боевой части: до 960 кг;
  • Длина: 7,4 метра;
  • Инерционная система с оптико-электронной коррекцией, в конечном участке – самонаведение.
Ракета Х-101, характеристика
Ракета Х-101, характеристика

Сколько у России ракет Х-101 и ее носителей

На время российского вторжения в Украину у Кремля было 444 ракеты Х-101, однако активное использование во время обстрелов привело к значительному снижению их количества. Так, по последним данным Defence Express, Кремль фактически обстреливает Украину ракетами, только что вышедшими из конвейера. Об этом свидетельствуют серийные номера на ракетах с мест сбития или попадания.

Осколок ракеты Х-101 / Фото Defense Express
Осколок ракеты Х-101 / Фото Defense Express

Точное количество ракет Х-101 у России неизвестно, однако в ноябре 2024 года украинская разведка оценивала боеприпасы на уровне примерно 300 единиц. При этом, как писал Euromaidan Press, Кремль стремится изготовить 663 крылатых ракеты Х-101 в 2025 году, то есть в месяц это примерно по 50 ракет.

Заметим, что Россия запускает ракеты Х-101 с самолетов Ту-160, Ту-95МС. Именно эти борта Украина успешно поразила уникальную операцию "Паутина". Тогда был уничтожен 41 истребитель Кремля. Пока точных данных о боевом составе нет, но вероятнее всего по состоянию на лето 2025 Россия имеет 13-18 бортов Ту-160 и 45-50 Ту-95МС

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Киев кассетными снарядами. Уже известно, чем они опасны и запрещены.

Теги:
#Киев #Обстрел #Война с РФ #Ракета Х-101