Лесной пруд, о котором мало кто знает: где в Киеве спрятался таинственный водоем
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Здесь атмосфера для тихого отдыха
Среди соснового леса, в глубине Пущи-Водицы, спрятался настоящий оазис тишины — пруд Карачун. Это не шумное городское озеро, не место массовых купаний и фестивалей.
Это — тихий, полудикий водоем, о котором мало кто знает. "Телеграф" рассказывает, где искать малоизвестный пруд.
Где это и как выглядит
Карачун находится в Оболонском районе Киева – вдоль улицы Федора Максименко, в Пуще-Водице.
Пруд небольшой:
- Длина – до 450 метров,
- Ширина — до 80 метров,
- Глубина – до 2 метров,
- Общая площадь – около 5 гектаров.
Вокруг — густой лес, камышовые заросли и естественные тропы. Место выглядит как кадр из фильма о дикой природе, хотя в центр Киева — меньше часа.
Чем особенный Карачун
Это часть каскада озер на реке Котурка. Его не застроили, не уложили бетоном, не сделали из него аттракцион. Поэтому Карачун остался полудиким: берега — естественные, без заборов; вода – спокойная, без катамаранов и моторок; атмосфера – тихая, уютная, даже немного мистическая.
Сюда не приезжают крупными компаниями. Это место для тех, кто хочет уединения, для прогулки с термосом и книгой или рыбалки.
Есть и "Жемчужина"
На одном из берегов находится малоизвестная зона отдыха с романтическим названием "Жемчужина". Здесь несколько скамеек и беседок, спуск к воде, аккуратная лужайка. Место не оборудовано как пляж, но выглядит аккуратно и уютно – идеально для спокойного дня в тишине.
Ухаживает ли кто-то за водоемом
В 2017 году ставок взяло на баланс КП "Плесо". Была произведена очистка дна, убрали мусор, расчистили береговую линию. С тех пор местные говорят, что пруд "ожил", хоть и остался неприметным для масс.
Как добраться
Самое простое — сесть на трамвай №12 или №17 в Пущу-Водицу. Выйти можно на одной из остановок около 7-й линии, дальше пройти немного пешком по лесу.
Если ехать на авто, лучше ориентироваться по адресу: улица Федора Максименко, 39.
Ранее "Телеграф" писал, что не все киевляне знают, что в нескольких минутах от станции метро "Голосеевская" скрывается настоящий зеленый рай — Ореховатские пруды. Чем они привлекают местных жителей.