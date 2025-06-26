Лесной пруд, о котором мало кто знает: где в Киеве спрятался таинственный водоем

Здесь атмосфера для тихого отдыха

Среди соснового леса, в глубине Пущи-Водицы, спрятался настоящий оазис тишины — пруд Карачун. Это не шумное городское озеро, не место массовых купаний и фестивалей.

Это — тихий, полудикий водоем, о котором мало кто знает. "Телеграф" рассказывает, где искать малоизвестный пруд.

Где это и как выглядит

Карачун находится в Оболонском районе Киева – вдоль улицы Федора Максименко, в Пуще-Водице.

Пруд небольшой:

Длина – до 450 метров,

Ширина — до 80 метров,

Глубина – до 2 метров,

Общая площадь – около 5 гектаров.

Вокруг — густой лес, камышовые заросли и естественные тропы. Место выглядит как кадр из фильма о дикой природе, хотя в центр Киева — меньше часа.

Пруд находится в живописной Пуще-Водице

Чем особенный Карачун

Это часть каскада озер на реке Котурка. Его не застроили, не уложили бетоном, не сделали из него аттракцион. Поэтому Карачун остался полудиким: берега — естественные, без заборов; вода – спокойная, без катамаранов и моторок; атмосфера – тихая, уютная, даже немного мистическая.

Сюда не приезжают крупными компаниями. Это место для тех, кто хочет уединения, для прогулки с термосом и книгой или рыбалки.

Пруд окружен соснами

Есть и "Жемчужина"

На одном из берегов находится малоизвестная зона отдыха с романтическим названием "Жемчужина". Здесь несколько скамеек и беседок, спуск к воде, аккуратная лужайка. Место не оборудовано как пляж, но выглядит аккуратно и уютно – идеально для спокойного дня в тишине.

Карачун подойдет для семейного отдыха

Ухаживает ли кто-то за водоемом

В 2017 году ставок взяло на баланс КП "Плесо". Была произведена очистка дна, убрали мусор, расчистили береговую линию. С тех пор местные говорят, что пруд "ожил", хоть и остался неприметным для масс.

Как добраться

Самое простое — сесть на трамвай №12 или №17 в Пущу-Водицу. Выйти можно на одной из остановок около 7-й линии, дальше пройти немного пешком по лесу.

Если ехать на авто, лучше ориентироваться по адресу: улица Федора Максименко, 39.

Ранее "Телеграф" писал, что не все киевляне знают, что в нескольких минутах от станции метро "Голосеевская" скрывается настоящий зеленый рай — Ореховатские пруды. Чем они привлекают местных жителей.